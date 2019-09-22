【Hermès】秋冬系列將Kelly盡情縮小　經典手袋變Bag Charm？

迷你手袋熱潮席捲時裝界，而眾多時裝品牌，亦紛紛推出超迷你手袋，如Delvaux、FENDI、Jacquemus、Longchamp等，讓大家看見迷你手袋的迷人之處，同時更引發一連串熱話。 今年秋冬季，Hermès也玩Miniature，新系列中驚現迷你版Kelly手袋。

Hermès推出Kelly Twilly Bag Chram（黃寶瑩攝）

也許很多人會質疑迷你手袋的儲物空位有限，但從時裝界角度而言，或許它只是用來配襯服飾的配件，根本不需要理會實用性。因此在「沒有最細，只有更細」的概念下，Hermès竟將旗下Kelly手袋變為Bag Charm，更自行幫它們配上Twilly絲巾，可愛程度實在叫人瘋狂。

Grace Kelly手持Kelly Bag（Telegraph）

出自Hermès的Kelly手袋，在一袋難求的情況下，幾乎成為所有女人夢寐以求的袋款，採用經典梯形設計，並運用奢華皮革所製成，不但受到名人追捧，同時更被譽為財富象徵。在緊密的分銷策略之中，該品牌控制了手袋貨量，更抓住顧客的心理，證明了真正的「奢侈品」，並不是那麼容易到手，讓消費者更渴望擁有。

再者，基於Hermès認真和精巧的製作過程，工匠需要大約18至24小時，才能製成一個完美的Kelly手袋，它本來以「Sac à dépêches」而命名，因摩納哥王妃Grace Kelly在懷孕期間用手袋遮蓋肚子，被狗仔隊拍下，最後更因此事改名為Kelly Bag。其實當時Hermès已是一個知名品牌，但擁有一個王妃而命名的手袋，為品牌帶來了極大的曝光機會。

今年秋冬季，Hermès也愛Miniature。（黃寶瑩攝）

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Grace Kelly無疑是一個重要的時尚偶像，亦讓Hermès變得更有信譽。從那時直至今時今日，標誌性的Kelly手袋，使每個女人都想得到它。而是次推出的Kelly Twilly Bag Chram，雖然將Kelly變小了，但手工與設計各方面，都與正常size的Kelly手袋無異，袋裡更細心地印上「Hermès Paris」的金印章，相信一如大size般搶手。