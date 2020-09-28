「小丑」華堅馮力士未婚妻Rooney Mara產子　堪稱荷里活模範情侶

【華堅馮力士、Rooney Mara產子】憑《JOKER小丑》奪奧斯卡金像獎最佳男主角的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與未婚妻「龍紋身女孩」Rooney Mara的愛情故事一直是荷里活佳話，台前幕後，一樣甜蜜。近日，二人終迎接小生命的來臨。

華堅馮力士與未婚妻影星朗妮瑪娜（Rooney Mara），家中添新成員。（gregwilliamsphotography@instagram）

日前華堅馮力士缺席於9月27日晚舉行的蘇黎世電影節宣傳活動，在問答環節被俄羅斯導演Victor Kossakovsky爆出喜訊。他指華堅馮力士無法出席其執行監製的《Gunda》宣傳活動因要照顧新生兒子，並指夫婦二人已為兒子取名「River」。

而River正是華堅馮力士已過身哥哥的名字，相信他是用另一種方式，延續對哥哥的思念之情。

華堅馮力士（Joaquin Phoenix）童星出生，一家五兄弟姐妹被經理人一同看中，大哥River Phoenix最受歡迎，不但長得帥，演出也受到肯定，更被稱為James Dean再世。River Phoenix於21歲時已經拿下了威尼斯影帝，卻曾跟當時還是十分年輕的Joaquin說：「你將會成為一個演員，而你會比我更成功。」Joaquin回憶，當時他並不似開玩笑。可是，River在1993年因濫藥而去世，終年23歲，報警電話錄音被公開，Joaquin因此停影一年。

Joaquin往後的暗黑角色，很多觀眾與影評人把之歸因於親哥哥的死。而Joaquin卻回憶，那似是令他一夜長大，在工作上絕不作幼稚的選擇，即使年輕，但他不作輕浮與無意義的事。在近年與 《Vanity Fair》的訪問中，他又重提這往事：「我不覺得那是他那晚想做的事。在那之前，他還跟我一起彈奏新歌，他剛剛寫的新歌。」

荷里活不一樣的「靈魂伴侶」

華堅馮力士（Joaquin Phoenix）在哥哥死後，有很長的黑暗時期。直到認識Rooney Mara，相知相遇更是燃亮了他人生。憑《JOKER小丑》勇奪第92屆奧斯卡金像獎最佳男主角，他不出席盛大的慶祝派對，反而與Rooney坐在地上一起吃素漢堡，這一幕被拍下了，更令人覺得這對不一樣的荷里活情人樸實得很可愛，甜蜜如此原是靠志趣相投與簡單生活？

華堅馮力士在奧斯卡奪影帝後，沒有出席慶功派對，反而與未婚妻影星朗妮瑪娜（Rooney Mara）在洛杉磯一所提倡素食的著名漢堡包店Monty’s Good Burger「慶功」。二人穿着禮服與晚裝裙坐在店外樓梯進食，而小金人放在旁邊。（gregwilliamsphotography@instagram）

親密友人：「他們像活在一個專屬他們的泡泡裡。」

據《Vulture》的報導，自疫症肆虐，Joaquin Phoenix與Rooney Mara二人已自我隔離，減少社交接觸。二人除了同樣是素食者、關心動物權益外，原來都同樣喜歡簡單生活。Joaquin雖不太願意透露二人何時開始同居，但卻曾分享一起生活的點滴。當Joaquin沒有工作的時候，晚上9點就會睡覺，早上6時便起床。他會查閱電郵、冥想、與小狗玩耍、上課學習空手道、看看劇本、吃吃東西。

二人最喜歡做的事，卻是在家中看電影，特別是紀錄片。他曾在訪問中提到：「我們最近看了Rooney選的電影，一套長達10小時的犯罪紀錄片－《The Staircase》。」根據二人的親密友人說法，他們都十分享受留在家中：「他們就像活在一個專屬於他們的泡泡裡頭，非常享受無人打擾的生活。」

＝＝＝＞Joaquin與Rooney更多甜蜜日常：

在《Her》中相遇 Joaquin變「老少男」？「我從來沒有試過這樣，在網上找一個女孩」

華堅馮力士與Rooney Mara年齡相差10歲，但無礙二人相知交往4年，第一次相遇是在拍攝電影《觸不到的她（Her）》的時候。

在接受《Vanity Fair》訪問的時候，Joaquin提到Rooney態度冷漠，還以為她是看不起他，後來才知道她只是害羞。他回憶：「她是唯一一個女孩，我會在網絡上查找她的資料。當時我們只是朋友，只以電郵交談。我從來沒有試過這樣，在網上找一個女孩。」十足少男少女會做的浪漫小事。

二人並沒有在2012年立即交往，而是在2016年拍攝《耶穌的女門徒》後開始約會，並在翌年康城影展上公開戀情。二人感情生活低調，二人曾揚言「結婚太主流」，卻盛傳在去年五月二人訂婚，二人也都沒有否認，外媒也都以未婚夫、妻來形容二人的關係。而據雜誌《Grazia》的報道，指Rooney被Joaquin深深吸引，雖然曾說非常討厭洛杉磯，最後卻為了更貼近Joaquin而決定留在洛杉磯。

參考資料：Vulture, Vanity Fair, Etonline