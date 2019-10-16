【Joker】小丑華堅馮力士演技受挑戰　刀片𠝹嘴巴經典難以超越？

《Joker小丑》在美國上映8日累收超過1.54億美元，由影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演。2019版本的《Joker小丑》毀譽參半，有評論更針對美國疑似模仿主角Arthur的行為，指最新版本的《Joker小丑》：「的而且確，這絕對是一部帶來麻煩的電影。」 《Joker小丑》故事藍本是由DC漫畫的經典反派小丑，已被翻拍多次，各「小丑」癲、喪、狂各有千秋，到底2019版本為何那樣特別、其他「小丑」又是怎樣？

《蝙蝠俠—黑夜之神》－最「悲劇」小丑？

Heath Ledger飾演的小丑在很多人心目中也是經典。（《蝙蝠俠—黑夜之神》劇照）

【點圖回帶】最備受認同的小丑是他？＝＞

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沒由來的惡，跟與生俱來的善是一樣

凡是反派角色，都是一樣，刻板的十惡不赦，與主角譽不兩立。然而，《蝙蝠俠—黑夜之神》卻讓觀眾反思，要是主角也一樣會變成惡人、做惡事，又如何？

要是2019的《Joker小丑》是拆解小丑的悲傷，悲傷在於他不能自己；而《蝙蝠俠—黑夜之神》中的小丑則是解構他的惡，惡在每人也有這一面，即使是正義的蝙蝠俠。在《蝙蝠俠—黑夜之神》中的小丑神秘又恐怖，因為他的惡似是沒由來，本性似地。在電影中，他為他恐怖的樣子有不同的解釋。其一，是為了哄毀掉容顏的妻子開心，於是以刀片𠝹開自己的嘴巴；另一個，則是有暴力傾向的爸爸，𠝹開兒子的嘴巴，強逼他笑；到電影尾聲，他又告訴蝙蝠俠另一個版本。

在《蝙蝠俠—黑夜之神》中，他似是一個恐怖份子，撒混亂的種子。他的敵人不能揣猜他的心意或是動機，當中有一句對白是這樣的：「有些人就只是想看到世界陷入一片狼藉。」雖是反派，卻獲大量影迷的追捧，其他小丑的對白也成經典，包括：「何必認真？（Why so serius？）」

故事本是一個悲劇，飾演小丑一角的希夫烈格（Heath Ledger）人生則是另一個悲劇。曾演出《斷背山》的他 ，2009年他憑小丑一角成為金球、奧斯卡男配角，可他卻在2008年1月22日，電影還未上映時就被發現陳屍於住宅內，最後判定希夫烈格死於意外，死因為「急性藥物中毒」。友人稱當時他多年來患有肺病，無論是生理抑或心理上都早已筋疲力盡，後來更是無法入睡。而他的姊姊則提醒，他沒有自殺。

《自殺特攻 ：超能暴隊》－最「浪漫」小丑？

《自殺特攻 ：超能暴隊》中，卻鮮有地把原著中小丑與小丑女的變態愛情放上大銀幕。（《自殺特攻 ：超能暴隊》劇照）

虐待「小丑女」畫面最後被刪去

不同版本的小丑，大多聚焦在小丑與蝙蝠俠的鬥智鬥力，而在《自殺特攻 ：超能暴隊》中，卻鮮有地把原著中小丑與小丑女的變態愛情放上大銀幕。

事隔8年，小丑一角又再在電影中，不少影迷都擔心，新一代小丑謝勒力圖（Jared Leto）何以超越Heath Ledger的演出？而Leto為了投入角色，可謂攪盡腦汁，包括把使用過的安全套及活老鼠寄給同劇的演出，但是在最後版本的《自殺特攻 ：超能暴隊》中，小丑的戲碼還是遭到大量刪剪。

而在剩下的片段中，《自殺特攻 ：超能暴隊》似是把重心放在小丑與Harley Quinn的關係上。Harley Quinn與小丑的故事，要追溯到25年前《蝙蝠俠》的動畫。自此以後，不同版本的Harley Quinn與小丑也不斷出現在不同DC的漫畫、電影與電視劇中，而在所有的版本中，也可見二人的有關係並不平等，甚至是有虐待傾向的。

二人離離合合，而小丑不時虐待Harley Quinn，不論在身體上，還是心理上。即使《自殺特攻：超能暴隊》「漂白」了小丑的虐待行為，但二人的關係一樣不平等。在《自殺特攻：超能暴隊》中，小丑受不了Harley Quinn堅持要留下，便要她跳進一缸化學物料中來證明她的愛，他本來想要殺死她，最後卻跳進缸中把她救出，造就了電影的經典場面。她也是從此變成「小丑女」，跟小丑一樣漂白臉孔，跟他一樣瘋狂。小丑的情節被大量刪去，大多是因為要維持他的形象，因此他對Harley的動機與行為，大多是不解的。比起Heath的版本，或許他不至恐怖，但至少也個令人心寒的情人。

《Joker小丑》－最哀傷小丑？

華堅馮力士其實與希夫烈格是好友，二人早早相識，曾競逐同屆影帝，先後演出「小丑」，而華堅馮力士接拍這角色時也向好友致敬。（《Joker小丑》劇照）

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癲喪背後是哀傷：「變得瘋狂的只有我，還是外面的世界？」

要是《蝙蝠俠—黑夜之神》是解構小丑的惡，那《Joker小丑》就是解構他的哀傷。小丑本是平常人，患有神經系統病，會失控狂笑。國家刪減開支，令他不能再繼續接受治療，他也因為這病而受盡欺凌。他感覺他有一個拋棄他的父親，而母親也患病，需要他長時間照顧。他跟蹤心儀的女人，卻也是乞求不到喜愛。於是，他最後化起小丑妝，拿起手槍，造成不能挽回的破壞，算是對世界的一種報復，卻也終於得到他一直求之不得的關注。

《Joker小丑》毀譽參半，有評論指電影會引發模仿行為，令血腥暴力變得合理。不過，觀眾看後，即使沒有同情，也至少更理解那癲喪背後是哀傷，而這兩者其實都與暴力沒有關係。影帝級演員華堅馮力士（Joaquin Phoenix）更為了這角色研究有關神經系統病的資料，他也應導演要求，減重52磅，以塑造出小丑那形象，而在威尼斯影展時，他也說到大幅減重的影響：「情緒和心理都大受影響，我覺得快要瘋掉了。不過，舞動起來感覺優雅一點，這些都是小丑重要的元素。」

而華堅馮力士其實與希夫烈格是好友，二人早早相識，曾競逐同屆影帝，先後演出「小丑」，而華堅馮力士接拍這角色後也曾向好友致敬，於電影活動中模仿對方所演的小丑跟粉絲進行互動。

資料來源：The Guardian, Time