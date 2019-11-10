【Leica】為相機界王者換新衣　紅橙黃綠24色任選成重要穿搭配飾

時裝、藝術、娛樂、歷史文化關係千絲萬縷，誰可以三言兩語就說得清？既然無法說清，大概也不必分得那麼細，最緊要的還不是靚及型？ 最近相機界王者Leica推出換皮服務，以行動告訴大家有一種美學及時尚叫做幫Leica相機換皮。

有一種美學及時尚叫做幫Leica相機換皮。（Leica）

1925年，德國相機品牌Leica創造出地球第一部35mm相機，自此確立了35mm底片格式，為攝影世界寫下全新的篇章。多年來Leica致力以優質的物料製作相機，雖然曾因數碼相機的出現而出現危機，但真金不怕洪爐火，始終沒有一個品牌能夠媲美Leica的精細，加上Leica近年積極改革，其王者在當今世代仍未被撼動。

就如每個最優質的時裝品牌定必有幾件標誌式商品，Leica創立至今當然亦曾推出過不少經典型號，如Ur-Leica、Leica A、M3等。不過上述機款早已停產，坊間甚難尋獲。相信大多數人現時擁有的Leica機款離不開M8、M9、M9-P、M10、M10-P、甚或是Leica Q系列等，而這些新型號的功能性同樣超卓。

Leica明白現今世代的人除了追求實用性之外，同樣講究時尚感及獨特性。因此，Leica這些年來不時會推出特別版相機，如當年為慶祝日本Leica專門店成立兩周年，便特意與愛瑪仕合作推出限量300台的M9-P Edition Hermès，盛惠售價40,000歐元，相當驚人。

M9-P Edition Hermès（Youtube）

過去Leica亦曾推出不同外殼的型號：

+ 13 + 12 + 11

最近Leica又有新搞作，除了推出最新型號SL2之外，為慶祝在港開設官方專門店，Leica特意帶來了全新升級個性化訂製換皮服務A la carte。若大家在活動期間於專門店購買Leica M10、Leica M10-P、Leica Q、Leica Q-P其中一個機款，即可在一年內免費為相機換皮一次。是次Leica更為大家提供了24種不同顏色的皮革，讓大家可以揀選到心宜的顏色，雖部份顏色的皮革需要額外收費，但相信亦無阻Leica迷的購物慾吧。Leica香港區專門店現已在銅鑼灣開幕，有興趣的朋友不妨找時間去朝聖。

按圖了解可選皮色：