【奇洛李維斯】新戀情浮面　多媒體藝術家女友早在男神詩集合作

娛樂圈最長情又最悲傷的痴心情長劍奇洛李維斯（Keanu Reeves）相隔逾20年，最近終於再度戀愛了！ 現年55歲的奇洛李維斯於上周六牽著藝術家女友Alexandra Grant出席由洛杉磯藝術博物館主辦的藝術電影晚宴（LACMA Art + Film Gala），戀情亦隨之曝光，可喜可賀。

男神新戀情曝光。（GettyImages）

樣貌精緻好看、眼神總是藏有幾分憂鬱的奇洛李維斯以《廿二世紀殺人網絡》紅遍全球。他是不少女子的夢中情人，亦是荷里活數一數二的巨星，身家估計早已超過3億美元。但他並沒有因此變成情場玩家，亦沒有因為名利而變得囂張，反而生活簡樸得令人驚嘆：沒有豪宅、沒有跑車、沒有保鑣、沒有華衣美服。他平日只以電單車和地鐵代步。深居簡出的他曾被粉絲拍到在車上讓座給婦人，亦曾被拍到在住所附近的公園獨自吃麵包，也不時會與流浪漢分享食物。

如此善良又美麗的男子，戀愛路卻非常坎坷。於1990年，奇洛李維斯與Jennifer Syme相遇，自此展開長達9年的戀情。那段時期奇洛李維斯總是非常高興，常常與Jennifer Syme高調亮相人前。於1999年，她更懷上奇洛李維斯的孩子，二人都非常期待孩子的誕生。可惜，Jennifer Syme於懷孕8個月時不幸流產。二人傷心欲絕，更因此而分手。18個月後，Jennifer Syme更因車禍喪生。

奇洛李維斯自此以後再無任何一段新戀情曝光，單身足足接近20年時間。

奇洛李維斯上一任女友Jennifer Syme。（圖片來源：ig@keanureeves_fan）

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不過男神奇洛李維斯最近終於再一次墜入愛河。據悉Alexandra Grant分別曾於2011年及2016年為奇洛李維斯撰寫的詩集《Ode to Happiness》及《Shadows》繪畫插圖，隨後再合作創辦公司，是多年的朋友及生意搭擋。

現居洛杉磯的Alexandra Grant是位多媒體藝術家，致力透過不同的媒介如繪畫、雕塑、電影、攝影等探討文本及言語的使用方式及局限、身份認同、公民責任等議題。

My intention, in everything I do, is to find an honest solution to the creative problem at hand. Alexandra Grant

（IG@grantalexandra）

Alexandra Grant部份作品：

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她的作品曾在多家畫廊如Harris Lieberman Gallery、the Contemporary Museum等展出。另外她亦積極舉辦多個座談會及慈善活動，致力透過藝術分享愛。她亦曾於2015年完成紀錄片紀錄她在古董店買墓碑的旅程。

她曾在舉辦的座談會上分享說人必須先自愛才可愛人，並認為人有責任去愛與自己具有差異的人。現世間還有多少人可擁抱這份無私的大愛精神？大概在藝術與生活內，二人終必找得到真正的歸屬。