【GUCCI】新書交Yorgos Lanthimo操刀　獨特Cult片眼光投向時尚界

當SAINT LAURENT找來王家衛監製時尚短片，而GUCCI卻邀請希臘導演Yorgos Lanthimos操刀拍攝新書。

Yorgos Lanthimos與GUCCI合作出新書（GUCCI）

希臘導演Yorgos Lanthimos（BIFA） Yorgos Lanthimos出生於希臘雅典，《Kinetta》是他首部長片，當時在多倫多與柏林電影節上演後，獲得一眾好評。經歷過《Dogtooth》、《Attenberg》與《Alps》後，更在2015年迎來首部英語電影《The Lobster》打響名堂，除了贏取最佳原創劇本提名，並在當年歐洲電影金像獎榮獲最佳劇本和最佳服裝設計獎。當然，後來的《The Killing of a Sacred Deer》與《The Favourite》亦引來影迷關注。

《單身動物園》（The Lobster）（電影海報）

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《The Lobster》主要是講述單身人士，必須在45天內尋找伴侶，假若失敗了，他們就會被改造成動物；而後續作品《The Killing of a Sacred Deer》卻是一部充滿經典神話，有點黑暗並血腥的復仇電影。從各部電影主題，可以感受到導演奇幻怪誕的想像力，超現實風格的劇情走向，亦為希臘掀起一股怪異浪潮，而這股力量也吸引到GUCCI的目光。

一臉白色的老年人，正在模仿大理石雕像。（GUCCI）

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Yorgos Lanthimos與Alessandro Michele，雙方都各自以超現實風格而聞名，並共同聯手創作最新的GUCCI新書《Ωοτοκία》。由於前者以其獨特而超現實驚悚風格著稱，專在電影中創造奇幻怪誕的世界，更與Alessandro一拍即合。

這位導演操也曾為希臘版《VOGUE》製作長達40頁的時尚故事，今年6月更為GUCCI 2020年Cruise系列拍攝Lookbook，將他的獨特眼光投向時尚界，並在羅馬Villa Albani Torlonia別墅中留影，因此新書捕捉到許多古羅馬和希臘雕塑。而照片之中，一臉白色的老年男女，正在模仿著大理石雕像，而身邊年輕模特，則穿上色彩艷麗的GUCCI服飾。導演解釋說，這是讓演員和模特兒與環境作出互動，並與古老雕像與幾百年歷史牆壁並列，相當令人振奮。



是次合作讓雙方創造享樂主義的夢境，將希臘和羅馬神話融合至當代時尚的背景之下。而這本新書《Ωοτοκία》，將體現Yorgos Lanthimos的獨特審美觀，並構成GUCCI新書的賣點之一。