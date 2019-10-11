【GUCCI】若拾獲Jared Leto假人頭　可換取一雙Dirty Sneakers？

還記得Jared Leto身穿GUCCI紅袍，手持假人頭，現身今年度Met Gala紅地毯嗎？ 他的Camp味造型，當時不但帶來詭異感，更成為全場焦點。 可是，近日他卻透露這個頭顱離奇消失了......

GUCCI為Jared Leto訂制的人頭，雖然令人毛骨悚然，但卻在紅地毯上非常吸晴。（Getty Images）

重溫Jared Leto於Met Gala的假人頭造型：

Jared Leto與GUCCI創意總監Alessandro Michele私下老友鬼鬼，而他更是GUCC的最佳代言人，並受到品牌AW18時裝騷的啟發，如模特兒手持人頭行騷的概念，使他想到在Met Gala上的GUCCI Look，同樣是手持著自己的人頭。

千萬不要小看一個Jared Leto假人頭，其製作成本卻高達11,000美元（約86,000港元），而這個時尚配飾更讓他在紅地毯上出盡風頭。不過它不幸地失蹤了，而近日Jared Leto接受《GQ》訪問時，他更開玩笑說：「我認為有人偷了它，假若拾獲就請將它帶到GUCCI店舖，以換取一對Dirty Sneakers。」

GUCCI AW18模特兒手持人頭行騷（Standard）

Kendall Jenner手持Jared Leto假人頭（The New York Times）

那麼到底是誰偷了它呢？老實說，Met Gala人山人海難以深究，更何況如此Instagrammable的假人頭，也難怪現場眾星需要拍照留念，包括Shawn Mendes、Kendall Jenner、Lupita Nyong'o、Kim Kardashian、Katy Perry等名人紅星也爭相合照。當然，假人頭在人頭湧湧的派對中由傳來傳去，的確也容易被消失。

假人頭本來就詭異，現在更離奇失蹤，使整件事變得更添詭異。假若大家正在四處遊蕩，並偶然發現Jared Leto的人頭，請保持冷靜，也許它只是迷路，需要重回Jared Leto的身邊。