【月曆設計2020】實用擺設記錄日子　四款文藝推介：布藝、磁力詩

2019 年的尾聲即將到來，在回顧一整年的點滴回憶時，手邊的日曆、月曆也將汰舊換新，好迎接 2020 年的到來！而每到這個時節，許多品牌、設計團隊也都紛紛推出符合自家特色、充滿設計感及巧思的日曆和月曆，今天搭編就來精選幾款風格迥異的日曆和月曆，喜歡的話就趕緊入手呀！

布菈瑟 Blossom｜2020 年曆

由鐵花窗生活設計工作室「布菈瑟 Blossom」所推出的 2020 手繪風月曆，每一頁都描繪著細小卻迷人的日常，「生活有時候會很累，我們都需要一些療癒的事讓心情變好」，插畫中有餐桌上的佳餚、車窗外的沿路風景，雖是瑣碎小事卻都溫馨療癒。

「布菈瑟 Blossom」的年曆共有 A4、A5兩種大小，也可以選擇胡桃木磁鐵夾組合掛在牆上或木座組合放在桌上當桌曆。

聯合文學雜誌 ｜詩心引力_磁力詩生活月曆

由「聯合文學雜誌」、「美好物件」和 12 位詩人共同合作打造出的磁力詩生活月曆，從國外行之有年的磁力詩獲得靈感，邀請 12 位詩人親選字詞，製作成專屬的磁鐵，透過排列組合，傳達出每一個人生活中的所思所感。

磁力詩生活月曆捨棄一般光滑面的磁鐵，選用帶有羊絨觸感的里紙，顏色從雪灰、薄霧、古染、淺灰、銀灰到鼠灰等多種色澤，用柔和的色彩捕捉四季的氣息，月曆設計上不受年份限制，留白的部分除了能排列磁鐵外也能隨性發揮、創造你獨一無二的文學生活。

+ 10 + 9 + 8

一隅有花｜《一年生》植物日曆

由花藝工作室「一隅有花」與金曲視覺設計師顏伯駿所合作推出的《一年生》植物日曆，將植物與人們連結，植物從發芽、生長、開花而後死亡的週期，比喻為人們生命的許多狀態，以此作為創作靈感，在日曆上透過植物插畫和文字，被植物提醒怎麼生活，是我們收穫的日常。

日曆的每一日都介紹一種植物， 標明它的原產地、花季與植物學分類，同一頁上也還印有一句小語與一則生活指南，而每個周日則是介紹一個植物相關的神話或人文故事，把植物跟文字作結合，透過日曆的形式，放在生活的每一天。

+ 6 + 5 + 4

depond ｜2020 fabric calender

這款由韓國生活風格品牌「depond」所推出的 2020 年布月曆，從材質開始便不同於以上幾款紙本月曆，極簡的風格在棉布上也只印刷出了月份、日期和星期，而棉布易撕的材質讓它除了可以掛在掛鉤上當掛曆外，也能隨意撕下放進相框或是貼在牆上，變成不同感覺的佈置小物，簡約的樣式也讓它能輕鬆地融入在各種佈置風格中。

+ 2

結語：

以上精選出的 4 款月曆、日曆，風格迥異卻同樣迷人，讓人想通通加進購物車！挑選出一款心儀的月曆能讓它的使用率倍增，而且漂亮的月曆也能成為實用的風格佈置小物，2020 年即將到來，趕緊入手一款喜愛的月曆吧！

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原文：兼具實用與美觀！精選 4 款絕美設計月歷，2020 年讓月曆也成為桌上、牆上的美麗風景！

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