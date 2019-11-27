【Raf Simons】跟最愛The xx合作　「黑白」與「X」Logo是基本？

Raf Simons就算不再為Dior、Calvin Klein等大牌効力，工作效率依舊沒有減慢，早前自家品牌才與Dr. Martens、Templa、Fred Perry等品牌合作，推出最新聯乘系列。 與此同時，Raf Simons官方IG，亦透露與英國獨立樂隊The xx聯乘系列即將面世。

Raf Simons × The xx（IG@thexx）

在最新的IG帖文顯示，由攝影師Willy Vanderperre所拍攝的黑白照片，不但從中看見了樂隊成員Oliver Sim、Romy Madley Croft與Jamie Smith，而眾人衣服上，更有一個亮眼的RS扣針，雖然只發佈了三張照片，也令人滿懷期待即將推出的聯乘系列。

Raf Simons向來對The xx十分欣賞，為了慶祝樂隊首張大碟發行十周年，因此誕生出今次的聯乘系列。The xx的《xx》於2009年發行，作為樂隊的首張大碟，不但單曲〈Crystalised〉大獲好評，而整張專輯也贏取了2010年的英國水星音樂獎（Mercury Prize）。

當然，這並不是Raf Simons首次與The xx合作。這位設計師曾於2017年，聯同攝影師兼電影製片人Alisdair McLellan，替樂隊共同執導〈I Dare You〉的MV，並邀請到Millie Bobby Brown主演，而Ashton Sanders、Paris Jackson等人也一同參與演出。基於當時Raf Simons還身任Calvin Klein的主腦，甚至將品牌風格融入MV，為CK打造植入式廣告。

重溫〈I Dare You〉：

重溫RAF SIMONS SS20：

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Raf Simons愛藝術，同樣愛音樂。他喜歡在時裝設計中，引用自己偏愛的樂隊作品，例如AW98《Radioactivity》系列，以德國電子樂隊Kraftwerk造型美學為主；AW01《Riot Riot Riot》系列，則採用了英國威爾斯樂隊Manic Street Preachers的圖像；AW03《Closer》系列，更借鑑Peter Saville為New Order、Joy Division等樂隊所設計的唱片封面。

不論之前的作品，或是今次與The xx的聯乘系列，亦證明了音樂確實是Raf Simons不可或缺的一部份。

按圖重溫Raf Simons受音樂啟發的系列設計：