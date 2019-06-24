【Raf Simons】低調地向電子廠牌R&S致敬　音樂永遠是他靈感繆思

經歷事業高低起落，Raf Simons離開Calvin Klein後，發現他骨子裏流着的仍是濃濃的音樂血脈。 Raf Simons SS20作為他離開Calvin Klein首個正式系列，我們再一次找到音樂元素，雖然只能在一件Oversized T-Shirt上看到一點玄機，不及從前來得張揚，但可能對他來說，DIOR、Calvin Klein大時裝集團支援並非最重要，音樂才是他的命根——有音樂，就有設計靈感。

Raf Simons SS20後台（Dazed）

逃離大公司大集團複雜的人事架構，不用再向高層、老闆交代，正如之前很多評論所講，Raf Smons絕不適合做打工仔，辦公室政治只會扼殺他的創意，所以去年被Calvin Klein請走後，當時已有不少聲音指炒魷對他來說可能是好事。無論他竭力將藝術、次文化等元素加入Calvin Klein高端支線Calvin Klein 205W39NYC中，最終還是失敗告終，Calvin Klein由高層到消費者，最愛的始終是品牌的內衣褲、牛仔褲和香水，而不是藝術色彩的服飾設計。

回到自家個人品牌Raf Smions，Raf終於可以做回自己，做自己喜歡的事。看到了「STONE(E)D AMERICA」口號，也探討美國大企業文化、種族歧視等問題，可見他仍然是放不下對美國的愛恨情仇，然而他已離開了美國，並重回老家比利時，所以設計設計周旋於兩個國家之中， 「MY OWN PRIVATE ANTWERP」之餘，還有另一樣不太起眼的比利時元素，這就是模特兒身上Oversized T-shirt印上了比利時傳奇電子廠牌R&S的飛躍黑馬Logo，從這小處已能窺看他總是預留位置給心愛的音樂。

模特兒Oversized T-shirt印有R&S唱片廠牌Logo（網上圖片）

電子音樂是Raf喜歡的類型，作為比利時人，他年輕時受過80年代比利時New Beat運動洗禮之餘，於1984年成立的電子廠牌R&S，也對他影響深遠，是次系列透過一件圖案T-shirt低調地向品牌致敬。飛躍黑馬Logo是R&S招牌，很多單曲封面都會用上這Logo，而對新一代樂迷來說，認識這廠牌可能是因為James Blake、Delphic等名字，其實早在90年代時，R&S曾經是Trance運動舉足輕重的代表，英國電子狂人Aphex Twin首兩張經典靜態電子專集《Selected Ambient Works 85–92》和《Selected Ambient Works Volume II》都是R&S出品。不過，別以為這是Raf Simons首次跟R&S遇上，在他的04AW系列，他已將兩張R&S唱片作為設計藍圖，把CJ Bolland單曲《Rave Signel》點題作品和Amnesia單曲《Ibiza》字體融為一體，變成全新圖案設計。

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說到Raf Simons音樂相關設計一直有很多，大眾最為熟悉的肯定是03AW系列把傳奇平面設計師Peter Saville為Joy Division、New Order和OMD經典唱片封面設計移植到服飾上，雖然略嫌搬字過紙，但卻是時裝人最愛Raf Simons設計之一，其中一件Fishtail Parka在二手時裝網站Grailed曾以高價7千美元（約54,677港元）賣出，可見其受歡迎程度。而德國經典電子樂隊Kraftwerk也是Raf的偶像，除了在98AW以Kraftwerk的《Radioactivity》作為系列名稱，模特兒更穿上紅色恤衫、黑色領帶踏上時裝騷，一看而知這是參考了Kraftwerk專集《The Man Machine》造型，與其說是致敬，用「Cosplay」來形容貼切得多。

raf Simons 03AW的Fishtail Parka價值不菲（網上圖片）

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Raf Simons 98AW系列（網上圖片）

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David Bowie、Richey Edwards（Britpop樂隊Manic Street Preacher失蹤結他手）都是Raf重要的靈感繆思，而FW18系列用上LSD、XTC、GHB等大量毒品元素，即使沒有指明受那些音樂影響，但當中嗅到濃濃毒品氣味，不其然想到Spacemen 3、Spiritualized這些無「毒」不觀的迷幻樂隊。



只要Raf仍喜歡音樂，相信他不愁沒有創作靈感。