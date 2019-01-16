Raf Simons推出汽水拉環戒指　靈感繆思來自鄭伊健主演港產片？

時尚界不時都會推出一些「特別」的單品，如不少品牌曾推出的男性生殖器配飾、萬字夾頸鍊，又或者是Supreme的磚頭等等，往往都令人摸不著頭腦，令人直呼「Fashion既野我識條鐵咩」！最近，Raf Simons推汽水拉環戒指，設計意念竟然跟鄭伊健飾演港產片《廟街故事》橋段不謀而合。

Raf Simons的汽水拉環戒指。（MR PORTER）

然而時尚界訊息萬變，不時推出一些新奇有趣的產品才能吸引到消費者的眼球，並在他們心中留下印象才是真諦。近日Raf Simons設計的汽水拉環戒指正式在網上發售，引起了不少迴響。汽水拉環戒指售價為305美元（約2,392港元），戒指以925純銀打造。把汽水上的拉環當作戒指相信不少人的童年回憶，不過鋁造的拉環往往頗為鋒利，十分容易割傷。

拉環除了滿載大家的兒時回憶，同時也是「媾女」工具。拉環戒指不時會在電影或電視劇中出現，是由鄭伊健和吳倩蓮飾演的《廟街故事》便是其中之一。在電影尾聲，黃廟（鄭伊健飾）以及阿蟹（葛民輝飾）被捕登上警車，小篆（吳倩蓮飾）則緊追警車，懇求與黃廟說最後一句話。二人隔著警車的鐵網重逢，小篆問黃廟是否會娶她，阿蟹則取來兩個汽水拉環予黃廟，二人逐為對方戴上拉環。警車再次開動，黃廟留下一句「我們已經結婚了。」車子已揚長而去，只留下小篆在原地站立，標誌著一個凄美的愛情故事。可是若非擁有鄭伊健的顏值，拿出真的汽水拉環當戒指，相信必定「死得好慘」。不知如果是Raf Simons的925純銀拉環戒指，效果又會如何呢？

細看Raf Simons今次的設計，其實這並不是他唯一的汽水拉環產品，還有汽水拉環耳環，同樣以925純銀製造，售價745美元（約5,844港元）。品牌的SS19系列還有汽水罐造型鎖匙扣，同樣充滿玩味性，售價分別為280（約2,196港元）美元及355（約2,785港元）美元。雖然比起真正的汽水貴得多，但當中售賣的就是昔日回憶。

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