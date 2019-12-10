Miu Miu邁阿密Art Basel爆發藝術新作　設計出仿如性玩具的波子棋

聖誕節臨近，叫人想入非非的東西當真特別多？還是只是人類「心邪」的心理作崇而已？

Pop Up Bottega Diner。（Bottega Veneta ）

Balenciaga誠邀Harry Nuriev合作，打造深具解構主義精神的「繁布」沙發。

近日全世界的流行文化愛好者皆聚焦美國邁阿密，一來Kim Jones領軍的Dior剛剛在當年舉行了時裝秀，單單是與Shawn Stüssy的合作服飾以及Dior × Jordan Brand的AJ1球鞋，早已叫人看得心花怒放。加上一年一度的Miami Art Basel於當地舉行，各大重量級時裝品牌包括Bottega Veneta和Balenciaga，均與藝術家合作，於Art Basel期間展示全新藝術設計，前者創作總監Daniel Lee別出心裁地打造一架全天24小時營業，充滿藝術風格的特色快閃餐車Pop Up Bottega Diner，完美演繹如謂時裝、藝術與生活合一；而Demna Gvasalia領軍的Balenciaga，則誠邀了Crosby Studios的主理人Harry Nuriev合作，打造深具解構主義精神的「繁布」沙發，挑戰世人的居家品牌。

不過提到家居藝術品，今年Miami Art Basel最叫人留下深刻印象的展品，就應該非意大利品牌Miu Miu莫屬，不單單是因為她們成功找來法國殿堂級設計二人組M/M Paris合作，從而設計出一系列Wooden Stool木凳子，更加是因為這些凳子的確深具令人想入非非的藝術幽默感。

Miu Miu Wooden Stool木凳子。（Miu Miu）

但棋子本身的設計就有點兒……

事關這批Wooden Stool並非一些的凳子，而是加入了「波子棋」的理念在其中，平面的坐墊位和傾斜的凳腳都分面是棋盤，佈滿一個個洞子，而至於棋子，也不是一般波子棋遊戲之中常見的圓球體玻璃，而是以是「上圓下尖」的Matchsticks形式示人，方便玻璃棋子能夠插入凳腳那呈傾斜狀的棋盤之中，意念十分不凡，但更重要是這些棋子的輪廓亦十分特別，就外國網民所言，每顆棋子的外形都彷如性玩具中的Butt Plug一樣（Butt Plug是什麼？其實即是肛門塞），叫人看見了，難免有點胡思亂想，未知如此設計意念，是設計師當真的想搞搞震，還是人類「心邪」的心理作崇呢？