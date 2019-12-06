【Pantone】2020年度之色Classic Blue　色彩指南點「色」成金

自2000年至今，Pantone每年度的最佳顏色，都會直接影響各行各業的設計，當中包括時尚、家品、產品包裝等，絕對算得上是全球的色彩指南。 即將邁入新一年，Pantone揀選了Classic Blue（編號：19-4052），作為2020年的代表色。

Pantone將Classic Blue形容為，一種令人平靜、自信與連繫的顏色。雖然今年代表色是Living Coral（編號：16-1546），它是一種活潑生動的選擇，但是2020年的Classic Blue，卻為精神上帶來了和平與寧靜的感覺，並有助於集中注意力，讓思緒重新集中。

Pantone執行董事Leatrice Eiseman說，Classic Blue代表著無邊無際的藍色，在廣闊無窮的夜空中令人回味，挑戰大家深入地思考，擴展視野並打開交流的渠道。她更表示，我們生活在一個需要信念的時代，而這種顏色正是代表著穩定與自信，讓大家平穩地依靠。

PANTONE 2020年代表色：Classic Blue（編號：19-4052）（PANTONE）

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回溯歷史，Pantone成立於1950年，當時只是一間紐約的印刷公司。而員工Lawrence Herbert於60年代，因改動了該品牌的油墨和印刷部門，並於1963年引入一套簡化公司顏料庫存的系統（Pantone Matching System），由他接管公司後，品牌憑藉該系統贏得聲譽，成為全球色彩權威，原本只是為專業設計師所設計的標準化系統，後來卻變為一種全球文化現象。

Pantone對數百種色彩進行分類，直至2000年，還開始了一個雄心勃勃的營銷計劃，每年12月都會公佈年度最佳顏色，並根據全球文化的變化而挑選。時尚網站《The Fashion Law》指被私有化的Pantone，向來都沒有披露財務報，儘管其母公司生命科學、醫療診斷集團Danaher Corp.，於2018年創造了198.9億美元的收入。

PANTONE 2020年代表色：Classic Blue（編號：19-4052）（PANTONE）

在這種商業化的色彩預測背後，其指南也只是一種自我實現的預言。由於趨勢能夠帶領消費者，而Pantone也為大家積極提供年度色彩指南。據說，在每年12月揭幕之前，Pantone都會與多間公司簽訂協議書，以確保顏色以各種形式出現，而突然之間，其年度最佳顏色亦能隨處可見。怪不得Pantone也表示：「伴隨著第二天的到來，這個顏色就會被欣然接受了。」

透過季節性趨勢預測、色彩心理學與諮詢，Pantone與全球品牌合作，在設計策略之中，有效利用色彩的力量、心理與情感，將顏色紛紛轉化為賺錢良機。

Pantone如何有效地利用色彩力量：