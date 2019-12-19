【Adidas Ultraboost20】太空來的跑鞋？藍紫配色功能與顏值兼備

日前正式發表的 adidas Ultraboost 20，為了慶祝 adidas 來年將與國際太空站美國國家實驗室（International Space Station U.S. National Laboratory, ISS National Lab）共同在太空環境下進行一連串運動科學研究，尋找性能優化的下一步，特別讓 Ultraboost 20 首發配色以太空主題與大家見面，並且加入 ISS National Lab 標誌為紀念，以當家頂尖科技跑鞋開啟上太空的第一步。 稍早前勘履者編輯部在媒體活動上搶先見到 Ultraboost 20 本尊，現場營造成彷彿是太空站的空間，配上最新科技跑鞋一字擺開陳列迎接大家，還以為我們不在地球了呢 。

首發款台灣開賣

首波以 ISS National Lab 太空任務為發想的 Ultraboost 20 就有多款不同顏色可選，包含 3 Stripes 標誌及 Color BOOST 等細節都特別用金屬質感的藍紫色系切合外太空主題，編輯現場看到實鞋覺得金屬質感還蠻誘人，科幻氣息十分濃厚，預告 adidas 跑鞋科技正準備前往外太空，期待 2020 年啟動的測試任務能帶來科技變革。Adidas Ultraboost 20 太空主題配色已在12 月6日於台灣開賣，男女款定價皆為 5,990 元台幣。

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Ultraboost 20 成份大公開

Ultraboost 20 承襲前一代優化再優化的理念（Ultraboost 19 從以往 Ultraboost 多達 17 個元件變成僅有 4 大元件），今年針對鞋面強度再提升，鞋頭側邊加入常見於太空艙內安全帶的 TFP （Tailored Fibre Placement） 紗線讓動態支撐效果更好，稍早在現場 adidas 也展出鞋款分解元件，據悉臺灣官方是特別拿了一雙實鞋進行拆解，Primeknit 針織鞋面、帶有合作印記的鞋墊、BOOST 中底科技、Torsion Spring 防扭轉系統、Continental 馬牌輪胎外底等零件一目瞭然。

不只 Ultraboost 20 慶祝太空任務的還有他們

活動上一輪 Ultraboost 20 洗版後，官方解說人員帶著我與同事來到會場一處特別區塊，陳列著同樣是與 ISS National Lab 合作紀念太空任務的成員們，除了本日主角 Ultraboost 20 以外還有 AlphaEDGE 4D、Senseboost Go、Pulseboost HD 三款跑鞋，細節都隱隱閃爍著金屬光澤，據瞭解未來會續續登場，有興趣的讀者可持續關注 adidas 官方動態。

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【本文獲「勘履者」授權轉載。】