【運動時尚】UltraBOOST 19上海發布　設計師解說升級的關鍵20%

2014年，adidas於紐約曼克頓首度發布第一代UltraBOOST跑鞋，見證了這個自Boost中底物料開發以來，品牌其中一個最成功運動鞋款的開端。UltraBOOST所以受注目，除了它繼承了品牌旗艦級中底物料的高回彈性能，更重要是它成功引證了好性能不是好跑鞋的「唯一」要求，其簡約中透現科技感的設計，令它既是一雙完完全全的高性能Performance跑鞋，同時也是一件時尚單品，火候拿捏得恰到好處，多年來是一個廣受東西方時尚名人所追捧的系列。 香港01記者曾柏熊、區嘉樂 上海直擊

經歷過1.0至4.0微調，多年來都有鞋評認為UltraBOOST只是不停地「小修小改」，時尚味道不減，但幾年如一的技術基礎，卻令人質疑性能上早已落後於時代；但來到2019年，周二（19日）adidas將發佈地點移師上海的1862時尚藝術中心，聯同設計總監Sam Handy和產品經理Stephen Schneider等等親身解說，第五代UltraBOOST 19如何徹底改良，近乎由零開始地將鞋款進一步簡化成四個主要部件的結構，以延續UltraBOOST時尚與性能兼備的傳統。

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UltraBOOST 19的發佈會，周二晚（19日）於上海1862時尚藝術中心舉行。

今次發布會，adidas共邀請了亞、歐多國的傳媒和KOL出席，足見他們對這個新鞋款的重視；其實UltraBOOST 19早於月前已有Refract、Bat Orchid、Dark Pixel等較誇張配色的版本公開發售過，但以上版本皆屬超限量性質，今回的Laser Red版本，方為UltraBOOST 19正式上架的「OG色」，設計總監Sam Handy解釋他們使用了黑、白、紅三色結構意念上UltraBOOST 19元祖色的原因，主要是為了防止顏色的視覺衝擊掩蓋鞋子整體的特色，卻又能突顯出幾乎重新設計過，僅由四個主要部件組成的跑鞋輪廓，讓跑手與用家第一眼已能分辨出新UltraBOOST的特點。

adidas設計總監Sam Handy（右）和產品經理Stephen Schneider親身解說第五代UltraBOOST 19如何徹底改良。

為此Handy亦承認他們的團隊在設計工作期間的確飽受壓力，尤其是，UltraBOOST的定位並非一款純粹的時尚運動鞋，而是不會本末倒置地將外觀的比重凌駕於性能要求，它需要比較的，還有競爭激烈的市場間各款高性能跑鞋，卻又要在簡化UltraBOOST的過程間保持系列一貫的風格，聽到已可想像這是個吃力不討好的過程。

如何設計一款令跑手喜愛的跑鞋呢？設計師本身一定是熱愛跑步的人可十分重要，今回兩位主理UltraBOOST 19的設計師皆為經驗跑者，方能夠從日常的跑步社群交流與專業跑手的合作間，了解到跑手們的真正需要，從而製作出一款自己也喜歡的跑鞋；Stephen Schneider正是從日常生活間，了解到跑手對簡單、輕量、回彈力等的需要，從而決定將構成UltraBOOST原有的十七個部件，精簡成四個而已。然而當我聽到這裏時想到的，是這種從原有款式中精簡的動作，可不正正代表了鞋款依然離不開小修小改的循環嗎？Schneider卻不同意這重看法，他解釋說﹔「物料是同樣的物料，關鍵是我們用了完全不同的組合方式。」

UltraBOOST 19

回彈力升級 中底成分重新調整

日本電視劇《陸王》中曾經有一幕，講述本身經營足袋工廠的社長走到友人的跑步用品店，嘗試了解製作跑鞋時必須知道的重點時，了解到中底是每一款跑鞋的「靈魂」，繼而展開了尋找有能力製造合適中底物料的合作夥伴的劇情；由此可見，開發中底物料，是研發跑鞋過程間的重中之重，2013年開始推出的Boost物料，正是adidas至今使用在大部份旗艦級鞋款的「皇牌」。

正因如此，在一個科技一日千里的年代，6年前的Boost物料，跟當今市場上的新科技比較，至今依然可以保持「獨當一面」嗎？對此Schneider卻投下信心一票，他說：「Boost絕對是當今世上回彈表現最出色的中底物料，它不是一成不變的，我們只需要於製造時作一點結構調整，便能得出不同的性能表現。」

正如今次UltraBOOST 19的中底，就是被喻為歷來回彈力最強的版本，它在製造時需要改變烤焗膨脹的熱力，以調整物料當中的化學結構等技術細節就不多談了，總括而言，就是它增加20% Boost物料，配合坑紋同樣經過重新配置的Continental輪胎外底，接觸地面的範圍愈大，抓地力就愈強，令鞋子得到比前四代更完整的能量回饋與緩震效能。

全新編織法 貼合運動中膨脹的腳踝

另一個UltraBOOST上最明顯的部件就是鞋面，有別於五年前的第一代，鞋面的編織物由鞋領、鞋跟和鞋身三部份縫製而成，鞋身內多少會有縫合的線頭摩擦腳踝，偶爾跑跑或日常外出或許不易察覺，但如果是跑長距離路程的話，這卻是不能忽視的小細節。

大會邀請了中國藝人鄧倫和中國泳手寧澤濤到場實測體驗新UltraBOOST的著用感。

產品經理Stephen Schneider（左）和設計總監Sam Handy（中）到場親身解說新跑鞋的改良地方。

全新的Primeknit 360編織法卻是真正一體式編織，整個鞋身由一塊完整的立體Primeknit所編成，據Handy所稱，他們的目標是希望做到猶如一雙襪子放於Boost中底上的穿著感；更有趣的，是Primeknit 360的是一種可以按照不同位置所需的包裹度而調整壓力與密度的編織法，Schneider在訪問時指出，據品牌的實驗室研究顯示，人類腳掌在跑動期間，著地與抬腿的動作不斷重覆，腳掌受到不論前向和橫向的擠壓時，可會出現多達20%的擴張與收縮，尤其在前掌的部位上，更加需要貼服而彈性高的物料，讓腳掌保持適當的伸展空間，但又不能輕易鬆開，當中的拿捏得需要非常準確，因此Primeknit 360的一體式編織之中，每一個部份的密度皆需要非常精準，營造出不同的壓力區域，雖同樣是Primeknit，卻從未有過UltraBOOST 19般講究的處理。

會場內部經過精心佈置，解構組成UltraBOOST 19的4個主要部件。

設計總監Sam Handy解釋了如何由四個主要部件組成的跑鞋輪廓，讓跑手與用家第一眼已能分辨出新UltraBOOST的特點。

更細更輕的Torsion Spring

可以說，是adidas的跑鞋，就一定會有Torsion Spring中足支撐系統，以令跑鞋在跑動的時候，鞋形依然穩定，不易扭曲；話雖是種擁有超過三十年歷史的技術，但當拆開這一代UltraBOOST時，很容易就能發現它的「H字」形支架比以往的跑鞋都更加修長，令跑鞋防扭的性能更加優秀。

然而據Schneider所稱，雖然今次Torsion Spring的面積變大了，卻是用了一種新的合成物料製作，以保持鞋子輕巧的特性和當初希望簡化UltraBOOST宗旨。同樣是舊的物料技術，卻又一次重新構造的例證。

會場內部經過精心佈置。

終極簡約的Heel Counter

最後一個部件就是鞋跟的Heel Counter，一直以來這個用來繫穩腳踝的部伴都令人覺得是UltraBOOST設計中的神來之筆，功能與外形兼備，只是幾代以來的Heel Counter都佔了後跟的主要面積，而且完整一塊塑膠的部件，亦部份腳跟較闊的跑手感覺有點硬，缺乏擴張的空間，當跑步時腳跟如像鐵鎚般搞擊地面時，肌肉無法仲展只增加肌肉的負荷。

故來到第五代，設計師決定來一次大刀闊斧的改動，採用了「橫8字」的柱狀結構，靈感來3D打印技術，終極簡約而輕巧，能夠繫緊腳跟之餘，亦減少了鞋體內的壓迫感。

當然，是次發佈會與設計師訪談，對新UltraBOOST 19的了解都是紙上談兵，想進一步了解的這雙「史上最強回彈」跑鞋的性能，記得留意《01體育》往後的實測報告。