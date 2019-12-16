小松美羽聯乘The Flat Head年度合作　推出生肖神獸老鼠賀年Tee

說實話，靚女基本上做甚麼、出甚麼都會有人捧場，更何況是外貌與才華集合一身的人氣藝術家小松美羽？

以手作筆繪畫是小松美羽的藝術表現方式。（白石畫廊）

被喻為「神隱少女」的日本藝術家小松美羽成長自日本長野縣，自少生活在險峻的山嶽和開闊平緩之中，對大自然和與自然有關的神話傳說，皆有着能人所不能的偏好和情感，故長大之後成為了繪畫藝術家，仍總是穿上素色白袍，以手作筆地將大自然和日本神獸作為主題，創作出許許多多超凡入聖的作品，不止在亞洲藝術界享負盛名，2013年更被法國權威藝術媒體The Prix Canson定評為世界排名第39的藝術家，成就備受肯定。

過去小松美羽與The Flat Head的合作。

The Flat Head x 小松美羽 - 2020 NEW YEAR 鼠年神獸限定Tee，$1,140。

而隨着在藝術界聲名屹起，小松美羽近年也開始染指時裝界別，與日本各大領域的時裝單位合作，推出聯乘合作系列，例如與女裝日牌agris合作（本名AGURI SAGIMORI），推出由小松美羽設計的Painting服飾，不過最矚目者，還是要數與日本美式刻古界別知名品牌The Flat Head的合作企劃，事關大約在2016年開始，這個牛仔褲設計大戶都會在新年前夕，推出十二生肖服飾系列，根據該年份的所屬生肖作為主題，並將生肖幻化成神獸一般的威武圖樣，邀請小松美羽為他們設計限定服飾，今年年初的豬年版本而叫人一見喜歡，來年的鼠年版本同樣值得注目，兩隻幽默生動的老鼠仔跳躍在一起，結合The Flat Head的黑色美式懷舊風字體，以及用料精良的白色純棉T-shirt，才不過定價$1,140港元，都算是物超所值。（Take5 HONG KONG SHOP有售）