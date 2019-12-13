【Pantone】為雙眼添上2020年度之色　嚴選「經典藍」眼鏡

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當Pantone宣布Classic Blue為2020年的年度之色後，時尚界即不斷選出這「經典藍」的服飾來贈慶一番。

除了推介各大品牌一眾藍染服飾外，其實眼鏡也有不少相同色系設計，來年齊齊將Classic Blue戴到臉上。

藍像是T Henri的官方色調，造型照也是All Blue出現。（IG@thenri_）

板材（Acetate）眼鏡主流的色調，離不開黑和玳瑁兩色，不過有些品牌為求帶來突破，也喜歡鑽研不同色彩的板材，當中也包括藍色。雖然藍色眼鏡聽起來好像很浮誇，但戴上臉後原來遠比想像中易於Mix & Match，沒有黑、玳瑁來得那樣意料中事，卻又不會像紅、紫般過份張狂，藍色就是顯得不慍不火，低調之中彰顯獨特品味。

按圖看T Henri的藍眼鏡設計：

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不知是否巧合，當Pantone選中Classic Blue為年度顏色後，就看到了美國品牌T Henri一系列藍色設計，原來品牌創辦人主理人Tyler Henri偏愛藍色，所以設計上不時用上這色調，變相成為其Signature產品。T Henri走高級優雅路線，靈感取材自跑車、遊艇的線條學，永恆設計配合上乘材料，精巧手工拿上手時質感豐富，負責製作生產的不是別人，而是Tommy O’Gara——即是前DITA創作總監，現身兼Native Sons、JULIUS TART OPTICAL和Shady Character三大眼鏡品牌主腦，T Henri鏡架全交由Tommy在日本眼鏡都福井縣的工場the light co. 負責，其中金屬部件用上18K金電鍍和最頂級的5A鈦金屬製作，盡現日本職人的細膩功力。此外，有趣的是T Henri眼鏡盒也是經典藍色，可見Tyler Henri的確很「藍」。

T Henri的眼鏡盒也用上藍色皮革，是真心「藍」。（IG@thenri_）

另一品牌Jacques Marie Mage，同樣來美國，同樣走高級路線，也同樣送上「經典藍」色的設計，像典型Classic設計的Cassady，除了將同樣是藍色的板材和鈦金屬合二為一，連太陽鏡片亦採用同一色tone，All Blue下營造出一份典雅氣質；長青型號Pepper新配色則暗藏玄機，表面上是副黑色美式鏡架，原來鏡臂末端用上藍色板材，形成獨有的撞色效果。

點擊看Jacques Marie Mage眼鏡設計細節：

除了T Henri和Jacques Marie Mage，好一些眼鏡品牌也迎來藍色設計，由時尚的Thom Browne、創意的ic! berlin，以至老字號Moscot和白山眼鏡等，2020年似乎都注定要變「藍」。

一覽「經典藍」眼鏡：

INFO

Chang's Optical 2369 0111

Visual Culture 2881 8291

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