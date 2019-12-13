【Louis Vuitton】宣告與NIGO合作　比Dior聯乘Stussy更轟動？

Louis Vuitton創意總監Virgil Abloh最近宣佈聯乘日本streetwear神級人物NIGO，於下年秋冬推出「LV²」膠囊系列。NIGO作為BAPE、Human Made創辦人，與Virgil Abloh交情甚深之餘，亦啟發了Virgil的街頭設計風格。這次重磅聯乘會有何花火，就要留待明年掲曉。

Virgil Abloh最近就在Instagram上載與NIGO的合照，宣布LV即將聯乘NIGO推出「LV²」膠囊系列。（ig@virgilabloh）

90年代Streetwear回歸浪潮一浪接一浪：繼Valentino聯乘Undercover，Dior聯乘 Shawn Stussy後，Louis Vuitton主腦Virgil Abloh最近就在個人Instagram上載一幅與日本潮流教父NIGO的合照，宣布Louis Vuitton即將聯乘NIGO，於2020年秋冬推出「LV²」膠囊系列。

Virgil Abloh和NIGO本身就關係匪淺：IG上二人不時同框之餘，Virgil亦曾送贈Louis Vuitton monogram鑽石金鍊予NIGO。這次聯乘消息一出，Virgil受訪就表示，自己主理Louis Vuitton時一直深受NIGO昔日設計影響。這次二人合作，這位Louis Vuitton掌舵人終可回溯其創作靈感泉源。

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另一邊廂，NIGO對Louis Vuitton亦偏愛有加。2014年NIGO為慶祝踏入時裝界25周年，就將一系列私人珍藏於上蘇富比拍賣，當中就不乏Louis Vuitton經典的trunk、suitcase以及品牌限量手袋飾品。

Virgil Abloh入主Louis Vuitton後，繼續將街頭元素融入高訂，SS19和SS20系列均可見戶外機能元素和鏈扣設計。（Louis Vuitton）

偏愛Louis Vuitton之餘，NIGO對Virgil同樣惺惺相識，早於Virgil去年入主Louis Vuitton，Nigo就稱之為一次「街頭時裝人的勝利」。的確，Virgil Abloh入主Louis Vuitton後，繼續將街頭元素融入高訂中，不論是其Signature鏈扣設計，抑或是SS19、SS20中的戶外機能元素，都奠定了Louis Vuitton的Hi-Street路向。

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NIGO作為聯乘之王，早於主理BAPE時期就不時和Pharrell Williams、Kanye West等合作。離開BAPE後，NIGO創辦的Human Made亦曾和WTAPS、Girl's Don't Cry甚至KFC破天荒聯乘。這次NIGO再以個人名義聯乘，推出一系列聯名服裝、鞋履和飾品。至於系列會否玩轉NIGO於BAPE時期的迷彩Camouflage、鯊魚衣、猿人頭元素，或者將Human Made的美式復古DNA帶上高訂舞台，就要留待下年秋冬季掲曉。

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