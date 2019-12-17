【HAg-Le】世田谷隱世古着店　售賣80年代NORTH FACE、Patagonia

雖然東京一直是香港人的購物天堂，但對於習慣性夜浦夜瞓的港人而言，東京以至日本的時裝店皆有着一個共通的問題：就是太早「閂門」，基本上只要一踏正8:00PM，無論是原宿、南青山、澀谷、銀座、新宿、代官山、六本木、惠比壽、目黑、下北澤抑或是高圓寺也好，所有潮店都彷彿立即關門大吉收工去，叫人十分「無癮」。

世田谷區池尻一帶地段，隱藏着一間特色服裝店，名叫HAg-Le。 （herenow）

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不過原來在世田谷區池尻一帶地段，就隱藏着一間十分迎合港人脾胃的特色服裝店，名叫HAg-Le，雖然地點相對隔涉（無論從池ノ上站或者池尻大橋站下火車也好，都要步行一段路才會到達），卻是一間十分夜息的小店，哪怕3:00PM才開始營業，卻一直經營至每晚凌晨12:00AM，方便夜浦之人食完飯購物去。

而環顧店內的產品，HAg-Le可說是一間新舊結合的品味小店，除了重點的Vintage Item之外，亦引進了TENDER Co.、MOUT RECON TAILOR、SOLARIS HATMAKERS&Co等小眾出色品牌，不過最吸引者，還是要首推那些數十年前的古着服飾，HAg-Le搜羅的古着明顯以Outdoor風格為主，來自90年代的THE NORTH FACE STEEP TECH work jacket、Columbia nylon shell jacket、80年代的Patagonia Fleece Jacket以至時間悠久的60年代PENDLETON reversible wool jacket等等，時下潮流人一再努力追求的舊版款式，HAg-Le裡面都有很多，就連Bob Allen、Eddie Bauer和Picadilly這些時代久遠，至今已名不經傳戶外品牌的古着服飾都有，香港人第一次閒逛於此，定必滿足得樂而忘返。

<Columbia> 90s nylon shell jacket。（HAg-Le）

<L.L.Bean> 90 half zip fleece jacket。（HAg-Le）