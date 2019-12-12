【MoMA】香港店率先開售Vans Era別注　誰說藝術館不會出球鞋？　

常言道藝術總是與時裝潮流掛鈎，所以當MoMA成功首度與Vans合作，推出聯乘球鞋，也可以說是意料中事，話唔定下年羅浮宮都會可Jordan Brand合作出AJ 1呢！

日前就有人發現這對MoMA × Vans別注於香港MoMA Design Store悄然發售。（資料圖圖）

位於K11 MUSEA的MoMA Design Store。（MoMA）

不過這對自10初公佈的藝術聯乘大作，卻一直只聞樓梯響，香港Vans方面從來沒有確實公開過正式發售日期，令香港支持者一度擔心這會否是香港區不作發售的限量版本，雖然期後有人發現外國的MoMA官方網店，早已有少部份這對Collaboration流出售賣，但不少消費者仍然堅持要接觸到實物之後才作購物，奈何香港區Vans卻一直無動於衷，叫這個特別版Era一直甚少流通於香港市場。

MoMA × Vans Era別注。（MoMA）

網上流傳的MoMA × Vans Piet Mondrian Slip-on。（seohyeonlee）

而且既鍾愛MoMA又喜歡Vans，卻擔心這對別注Vans Era過份搞怪難著的支持者也無須灰心，事關這對鞋子不過是這兩大美國單位的第一炮合作而已，據網上資料顯示，在來年2020年MoMA × Vans將會推出更多聯乘合作，並以Vincent van Gogh、Andy Warhol以至Piet Mondrian等大師之作作為主題（因為這些大師的不少曠世巨作，正是被收藏於紐約MoMA的藝術館之內），推出限定版Sk8 Hi、Slip-on和相關服飾，屆時勢必在潮流界呼風喚雨，實在過癮。