深入Barbour專門店　誰說125年老牌人氣單品就只有Waxed Jacket？

香港的時裝市場有些時候都幾可愛，好些名不經傳的品牌往往分店開得成行成市，好不熱鬧，有些深受品味之士愛戴的知名品牌，卻一直寥寥無幾地只以三數間時裝店，每季引入三數個款式而已，Barbour正正是其一，回想這些年來，香港人每每要尋尋覓覓才覓得一件愛頭好，的確殊不容易，幸好趁住2019年是品牌誕生125年慶生之際，香港首間Barbour專門店，正式誕生了。

香港首間Barbour專門店座落尖沙咀K11 MUSEA購物館。（攝影：黃舒慧）

（攝影：黃舒慧）

香港首間Barbour專門店座落尖沙咀K11 MUSEA購物館之內，店面寛敞，基本Barbour各條重要的主線和支線系列，如元祖的Barbour、主打機車風的Barbour International和針對日本市場而設的White Label、Barbour SL Line等等，都一併匯入新店之中，堪稱香港史上最齊。然而新店令人驚喜的地方遠不止於此，事關除了引入各條自家系列外，Barbour香港店亦特意搜羅一系列稀有度更高的聯乘合作系列：即Barbour × Engineered Garments和Barbour for Margaret Howell系列，一個是美日機能風王道級品牌，另一個則是屹立英倫的高雅之士，平常在香港甚難齊全地買到，現在卻齊色齊碼地空運到香港，這樣親自試到、觸摸到的購物體驗，絕非Online Shopping所能夠媲美（要知道近年愈來愈多人習慣網購Barbour服飾）。

英國王室成員一直是品牌支持者。（Financial Times）

Barbour香港店另一引人入勝之處，就是它的產品極其多元化，須知道在香港喜歡或者購買過Barbour的人固然不少，但所購買的款式，卻盡是英製Bedale Wax Jacket、Liddesdale® Quilted Jacket、Beaufort Wax Jacket、Ashby Wax Jacket等廖廖數款，彷彿這個125年老牌就只會生產大褸外套似的，幸好今次全新Barbour專門店就成功改寫了品牌的固有形象，除經典Wax Jacket外，更加引進了格仔恤、毛衣、包袋以至襪子、皮帶、帽子等一系列周邊單品，就連平常在港甚少見到的女裝線，亦佔據了店鋪的半壁江山，可見要全面體驗Barbour的美學精神與魅力，Wax Jacket或許只是第一步，值得大家收藏的精品尚有多的是。

萬眾矚目的Barbour × Engineered Garments系列。（攝影：黃舒慧）

Barbour香港區代表Raymond。（攝影：黃舒慧）

而藉着今次Barbour難得在香港開設專門店，我們《一物》頻道就邀請了Barbour香港區代表Raymond出來，拆解這個百年老牌的來朧去脈。

1:對於首間Barbour能夠於香港開幕，作為Barbour粉絲的你有何感覺？

Barbour能夠於香港開業，當真叫人感慨萬分，其實對於一個經歷過百年既品牌到現在為止都是維持係家族生意，而且沒有被大財團收購，當真十分難能可貴。加上提到有百多歷史的英倫品牌，普羅大眾所認識的可能總會是Burberry ，認識Barbour的朋友未必當真太多，甚至連它的讀音聽都未曾聽過。

位於英國的Barbour Factory South Shields。（Done ie）

連平常在港甚少見到的女裝線，在香港店亦佔據了店鋪的半壁江山。（攝影：黃舒慧）

2:那麼你對這個百年老牌本身有什麼評價？

能夠被英國王室多年選用，這個户外服裝品牌絕對有着非凡品質保證（Barbour於974至1987年間先後獲得三位王室成員的認證），我自己就在早年留學英倫之時接觸到這個品牌，看到很多英國本地人都會穿上Barbour，穿梭在日常生活之中，特別是逢星期日去Sunday Market閒逛的時候，幾乎有一半以上賣古著的檔攤都有售賣Barbour的Vintage褸款，掛到無處不在。而我個人第一件Barbour褸就是在John Lewis購買，由大學讀書穿到現在了，拉鍊到今時今日都依然拉得很順暢。

另外，即算不提與Engineered Garments的合作版，其實Barbour好些基礎褸款的功能性仍然多的是，首先它們的褸款都會有兩套拉鏈，當天氣嚴寒之時，其中一套拉鍊乃是可以外加一件夾棉背心配與之結合，增加禦寒能力。此外近心口位置那兩個抓毛抓毛絨（Polar fleece）口袋，則是方便用家在無手套可用的情況下，將雙手插進其中取暖。至於提到注目度極高的啡色Corduroy領子，則是有鑑於英國長年下着毛毛雨，Corduroy領子下面設定了幾顆拍鈕，以方便拼接外加的帽子，確保在沒有帶遮的情況下，亦不會弄濕頭部，也在刮起冷風的時候，起到防風作用。

Barbour for Margaret Howell系列。（攝影：黃舒慧）

3:新店中有沒有一些特別的商品，香港的顧客平常是很少見到的？

日本 white label, 只有係日本，韓國，香港有，佢日系既剪裁係比較迎合亞洲人身型，著上身會比較合身。而且佢有啲款式係沒有蠟既，取而代之係一啲依家好流行嘅運動物料，一般返寫字樓工嘅人就好適合，因為佢嘅物料會比較薄以及輕身。

4: 很多人都覺得Barbour是一個很經典的品牌，你個人認為它有着什麼經典元素？

第一時間當然會聯想它可是英國王室御用品牌了吧，因為多年以還，只要有任何王室成員進行例如打獵、釣魚、野餐等戶外活動，我們都會看到了Barbour的身影，就好像去一個高級晚宴，你必然會着上Full Suit，而Barbour就係一套屬於戶外界別的「Suit」 。

而依據我個人見解，我認為燈芯絨大領、Barbour Check、拉鍊和橄欖綠色都是他們由始至終的經典元素，貫徹在他們服裝之上，歷久不衰。



香港Barbour專門店

尖沙咀K11 MUSEA 3樓319號店