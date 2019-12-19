The North Face × DSM聯手打造最高級別的Geodome 4帳篷

聖誕臨近，與其無止境參加又煙又酒的室內派對，倒不如走訪大自然，到郊外遠足露營去，吸引一下新鮮空氣之餘，亦可以體驗一下Outdoor時裝的機能性學美。

不知不覺，世上第一所Dover Street Market，Dover Street Market倫敦店經已面世15年了。（Sportswear International）

傳統版本的Geodome 4帳篷。（goldwin）

提起近年Outdoor時裝界最矚目Item，2018年由The North Face日本團隊研發的Geodome 4圓頂帳篷，就注定是不可不知、不可不買的神級名物，帳篷其圓球體的流線外形本就新穎吸引，更重要它具備當下戶外裝備領域最尖端的機能性，首先帳篷外殼採用雙層防水布料製造，面料具有布料具有反光作用，亦可阻隔紫外線直接穿入帳篷之中。此外整個Geodome 4的物料構成亦相當精密複雜，物料構成包括了Canopy、75D Ripstop Polyester;、Floor / 150D Polyester Ox 10,000mm PU Coating、Fly Sheet /75D Polyester Taffeta1和500mm PU Coating……

一大堆叫人摸不着頭腦的科學名字，卻確保它非凡的耐用性和輕巧性，重量就只有11.07千克，卻能夠承受到高達60英里/小時的風速。再加上帳篷內部其高達4.12平方米總體面積，既可以同時容納四人都綽綽有餘，帳篷的裝卸亦十分方便，基本上只須要20分鐘內就可以完成，因此哪怕售價高達2,000美元，雖然掀起全球搶購潮，絕對是The North Face近年最得意的王道大作。

The North Face x DSM Geodome 4 Tent售價待定，目前只限英國DSM發售。（DSM）

而隨着知名時裝店Dover Street Market的15周年慶生，DSM方面最近就找來包括BAPE、Bottega Vaneta、Jil Sander、KAWS、UNDERCOVER、Burberry、Gucci、Kiko Kostadinov、Raf Simons、Thom Browne、Stephen Jones等一系列頂尖時裝單位合作，推出一系列象徵DSM主題色的黑魂版別注Items，The North Face正正是其中一個被他們選中Crossover的品牌。而為了隆重其事，The North Face方面就誠意十足以王牌Geodome 4帳篷作為今次合作項目主打，打造超限定黑魂露營Geodome 4帳篷，用料、外形、結構和基準版本的Geodome 4一模一樣，卻以全黑色貫穿整個帳篷，並於當眼位置，分別印上了The North Face和Dover Street Market的大單位的顯眼標記，為機能性最強的用品，添加了最誘人的虛榮感，今日12月19號就會Dover Street Market倫敦店作正式發售，但願遲些時候會於網上發售吧！