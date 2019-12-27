【Patagonia】全新環保物料抓毛Jacket登場　100%防潑水、防撕裂

相比起價值連城的皮草時裝，提倡可以循環Recycled的環保時裝，才是當前流行文化界別之大勢所趨……

一款三色的“ultrawarm contemporary jacket” Fleece Jacket。（Patagonia）

如果仍然不相信的人可以撫心自問，近年值得你們注意甚或至「醒起」的皮草服飾單位，其實還淨餘多少過呢？想來三個也想不起來了吧？然而加入「再生時裝」、環保時裝陣營的品牌，卻又成千上萬，單單是一個Patagonia，就經已能夠在當前潮流世界翻起千層浪。

而這個屬龍頭級別的戶外品牌，最近就以他們招牌的Fleece夾克為研究主題，推出名為“ultrawarm contemporary jacket”的環保服裝系列。系列第一擊共推出了一款三色的Fleece夾克，分別為「Bearfoot Tan」、「Ink Black」和「Logwood Brown」三種配色，用上1/2英寸的高質抓絨毛面料製造，表面上和傳統Fleece無甚分別，但其實它們乃是用上膨脹係數（Fill-Power，FP）700的填充物料製造，而這些填充物，正正是由鴨絨、鵝絨等回收材料製造出來，甚具環保精神。

雖然坊間一直有云膨脹係數達800的羽絨才足夠溫暖，但考慮到“ultrawarm contemporary jacket”只不過是一件相對單薄的外套，絕非臃腫厚脹的Down Jacket羽絨，所以其實700的系數已然十分足夠，再加上防風防潑水的高效機能以及100%再生聚酯纖維襯裡，如斯各種精密細節匯集在一起，售價才不過$279美元並在官網作率先獨家發售，實在抵玩。