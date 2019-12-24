【The Simpsons】動畫配色設計　竟預知過往十年Pantone代表色？

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《阿森一族》（The Simpsons）劇情向來充滿黑色幽默，亦曾預言過不少世界大事而聞名。

近日更有人發現，《阿森一族》客廳的配色設計，似乎都與過往十年Pantone代表色有關，難道它真的能夠預知未來？

（Aspire Doors）

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《阿森一族》今年邁向30周年，是有史以來播放時間最長的動畫系列，故事情節有趣之餘，最令人印象深刻的，必定是劇情擁有預言能力，如2000年當時已預測到特朗普將當選美國總統，同時也曾預言過許多令人吃驚的事實。

而最近Boom Online首席設計師Pete Bingham與Aspire Doors合作時，設計師卻無意發現《阿森一族》標誌性客廳的配色設計，每個顏色選擇都是採用2010年至2019年的Pantone代表色。後來，他更利用每季的獲獎顏色，拼湊出《阿森一族》標誌性客廳設計。

PANTONE 2020年代表色：Classic Blue（編號：19-4052）（PANTONE）

另外，2020年的Pantone代表色為「經典藍」，而剛好Marge Simpson的髮色，也是染上了Classic Blue。那麼這種配色設計，難道只是巧合？還是《阿森一族》真的預測過去十年Pantone代表色？因為就算《阿森一族》成功預測眾多大事，往往事件都是直到相應情節播出數年後才發生。

不過，真正的問題是：Pantone是否從《阿森一族》挑選了當年的代表色？由於Pantone會根據每季趨勢預測、色彩心理學與諮詢等途徑進行預測，而流行文化更會影響時下潮流，況且《阿森一族》亦一直陪伴著我們成長，所以Pantone代表色就算受到《阿森一族》所啟發，其實也不出奇吧。

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