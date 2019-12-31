【CELINE】18歲抖音網紅成模特兒　擁850萬粉絲的他最大賣點是…

尤記得好幾年前土豆網有句口號：「每個人都可以成為生命中的導演」，這句話在這個互聯網世代中認真發揮得淋漓盡致——只要夠大膽，誰亦有可能成為坐擁幾百萬（甚或更多）追隨者，繼而享受伴隨而至的名與利。 來自美國洛杉磯的抖音網紅Noen Eubanks，最近就憑藉人氣被CELINE選中成為品牌模特兒，followers的威力著實誰也沒法擋。

來自美國洛杉磯的抖音網紅Noen Eubanks最近被CELINE選中成為品牌模特兒。（IG@celine）

大多數有一定年紀的香港人對抖音未必太熟悉，甚至只聽過這手機程式的名稱而已，但其實抖音的來頭可不小：2016年正式上架，本是一個國際性的手機程式，但因「尬舞機」功能，於2017年一躍成為中國國內最受歡迎的程式之一，當中用戶以95後甚或00後為主，據悉現時全球用戶超過5億，影響力非同小可。

別以為抖音只是個用以打發時間的娛樂性程式，CELINE最新的硬照模特兒Noen Eubanks便因抖音此一程式而名成利就。

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Noen Eubanks本只是個平凡、閒來與朋友聚在一起開玩笑的美國青年。他去年之所以開設抖音帳戶，只因想藉此程式把一條短片傳送至他的好友。相隔一個月後Noen Eubanks再次登入抖音，發現自己上載的短片竟在毫無宣傳及計劃下亦有100次瀏覽量。無心插柳柳成蔭，Noen Eubanks因這100個瀏覽量獲得了勇氣，更決定多花時間經營帳戶。

Noen Eubanks算不算是個美男子就見仁見智，可以肯定的是為數不少的新世代被Noen Eubanks略帶憂鬱的神情、尚算俊俏的樣子、搶眼的造型、出位的舉動吸引，而Noen Eubanks亦因此而在短短一年間成功吸引大批followers，單是在抖音上便累積了820萬個followers及1億9千萬個like數；其個人Instagram帳戶上只有9個貼文亦累積了240萬個followers，可見他這一年花在抖音上的努力委實沒有白費。

欣賞Noen Eubanks上載在抖音上的短片：

憑藉網路上的人氣，Noen Eubanks早前已被青少年娛樂公司Kyra看中，最近他更被高級時裝品牌CELINE揀中，一舉由抖音網紅躍升至模特兒。自Hedi Slimane接手CELINE成為新任創意總監後，品牌已徹底大改革，無論在設計風格、品牌形象，抑或是宣傳手法上都已今非昔比。今次品牌更大膽採用抖音網紅擔任硬照模特兒，無論你是稱讚抑或是貶斥也好，CELINE此舉確實再一次成功引起大眾的焦點話題。