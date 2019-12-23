【Mama Cax逝世】截肢模特兒不敵癌魔　Rihanna品牌合作成代表作

上周六，美國模特兒Mama Cax的家人透過社交媒體宣布Mama Cax於本月16日不幸因病逝世，終年30歲，令人婉惜。

在革命人士的鞭撻之下，身體政治成為時裝界及模特兒界近年關注的事，各種膚色、體型、性別認同的人都有機會踏上天橋，成為人人仰慕的天橋名模。來自美國的黑人殘疾模特兒Mama Cax便是其中之一。

Mama Cax於14歲時發現不幸患上骨肉瘤（Osteosarcoma）及肺癌。當時醫生說她僅剩餘三星期壽命，惡疾卻沒有讓她放棄，結果三星期又三星期過去，她頑強的生命在其虛弱的身軀中並沒有如醫生所言般中止。但為了延續壽命，年僅16歲的Mama Cax必須切除部份右腳，藉此阻止骨肉瘤在體內繼續蔓延。

高佻的Mama Cax曾一度因失去右腳而傷心欲絕，手術後好幾年內均以衣衫掩藏斷肢。但個性堅強的她並沒有被負面思想擊倒，手術多年後更選擇報名參與門檻極高的模特兒比賽，藉此一圓小時候的模特兒夢，同時以身作則鼓勵他人無論如何都要自信及自愛。

我會將其視為一件藝術品，而不是必須感到羞恥的東西。 Mama Cax對她身體缺陷的看法

Mama Cax不時在其社交媒體帳戶上載相片，從不掩飾身體「缺憾」。（IG@mamacax）

按圖重溫Mama Cax時尚時刻：

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結果當年不少人被她的堅毅而感動，紛紛到她的個人Instagram帳戶留言鼓勵。而她亦在高人氣的狀況下獲邀加盟2017年Wet ’n’ Wild campaign；翌年更被《Teen Vogue》邀請擔任封面女郎，並為Alice + Olivia、Sephora、Tommy Hilfiger、ASOS，以及由歌手Rihanna創立的個人化妝品牌Fenty Beauty擔任模特兒，活出一個精彩的2018年。

參與模特兒比賽後，Mama Cax得到不少機會。（GettyImage）

最近Mama Cax在倫敦工作時因感到不適而送醫，終被發現舊病復發。與病魔奮力抗戰逾兩個月時間後，Mama Cax終在本月16日不幸病逝，終年30歲。她的家人其後透過她的Instagram帳戶發布離世消息，並讚揚英年早逝的她是個fighter。而曾與她合作的Rihanna得知消息後亦讚揚Mama Cax是個「A queen. A force. A powerhouse beauty…」