【攝影展覽】植田正治逝世20年回顧展　於台北舉行有何特別之處？

適逢明年是日本攝影大師植田正治逝世的20周年，Each Modern亞紀畫廊邀請植田正治事務合作舉辦《植田正治逝世20年紀念回顧展》，並將於明年一月中旬抵達台北華山文化創意園區，讓大家有機會親睹植田正治140張珍貴的原作。

適逢明年是日本攝影大師植田正治逝世的20周年，Each Modern亞紀畫廊邀請植田正治事務合作舉辦《植田正治逝世20年紀念回顧展》。（官方圖片）

小孩、女子、男人、老人，人物在植田正治的鏡頭下宛如一件無瑕而獨特的物件，植田再透過其獨特的視角把眼前的景與物轉化成多個既冷冽且極具距離感的攝影系列，其超現實的攝影風格被譽為「植田調」（Ueda Cho），而植田正治亦被譽為日本當代攝影之祖。

現世代喜歡攝影的人，該看過幾幅《砂丘劇場》或《爸爸、媽媽與孩子們》系列作品，但由於二戰前後的日本擁抱現實主義攝影，認為這才能表現出力與美，傾向超現實主義攝影的植田正治因此當其時不被日本攝影界關注，生前大多數時間都得不到幾份正規的攝影工作，當然也沒有憑藉攝影而賺得生活費。為此，一代攝影大師亦曾自嘲自己是位「攝影業餘愛好者」，可謂生不逢時。

然而事情不盡然全是壞，不被世人關注反倒讓植田擺脫商業枷鎖，能夠無拘束地在家鄉鳥取縣的沙丘拍攝藝術成份極高的攝影作品，終在80年代完成名作《砂丘劇場》。

植田正治經典作品。（官方圖片）

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《砂丘劇場》終讓植田於七、八十年代被法國阿爾勒國際攝影節（rencontres-Arles）邀請參展，繼而獲得外國藝術界的肯定及垂青，人氣更由國外帶回國內，改變日本人對攝影的了解及看法。

1996年，植田更獲法國頒贈藝術文化高等騎士勳章，是為首位得到此榮譽的攝影師，其才華終在臨終前四年得到最大的肯定。2000年，植田因急性心肌梗塞去世，終年87歲，攝影界一致表達婉惜之情。

植田正治（官方圖片）

事隔逾20年，大家對植田的欣賞之情有增無減，無不對其前衛而冷冽的視野肅然起敬。多年來，不同組織及機構先後舉辦以植田為主題的展覽，讓大家有機會有系統地一睹大師作品的風采。鑑於明年是植田離世的20周年紀念，與植田有多年合作關係的Each Modern亞紀畫廊誠意邀請植田正治事務合作舉辦《植田正治逝世20年紀念回顧展》，是為事務所20年來唯一一個以植田正治家屬收藏珍品來策劃的展覽。

回顧展將於明年1月18日至3月1日在台北華山文化創意園區西五館舉行，並歐美攝影大師Robert Doisneau及Saul Leiter御用策展人佐藤正子女士策展，屆時將會展出140年攝影作品、8釐米創作影片，以及多部攝影集，佐藤正子女士更特意為此展覽撰寫了詳盡的導覽文字，讓大家藉此進一步了解日本二戰前後攝影流派的更替發展以及植田正治的人生。

《植田正治逝世20年紀念回顧展》將於明年1月18日至3月1日期間在台北華山文化創意園區西五館舉行。（官方海報）