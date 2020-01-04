2020全球十大最保值手袋 　比投資股票好的Hermes Birkin只排第三

對於許多人來說購買Hermes、LV等精品手袋，不僅是因為好看也當成是一種投資。 因此日前二手奢侈品交易網站Vestiaire Collective從 75,000宗的包包交易中做了一項統計，除了Hermes Birkin之外，名列該網站熱搜排行榜前10名的還有這些手袋。透過這調查排行榜讓大家更容易知道市面哪些袋款式最值得入手和最有價值。

▼▼按圖放大，看Vestiaire Collective的「十大最保值手袋」統計結果第10-4位▼▼

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▼下文詳細介紹「全球十大最保值的經典手袋」頭三位！你會有意入手一個嗎？▼

3.Hermès Birkin

鉑金包的誕生過程應該耳熟能詳了，1984年的時​​候當時的Hermès總裁在飛機上偶遇法國女歌手Jean Birkin，她向總裁抱怨自己的包包太小，於是總裁就專門為她設計了這款手袋，並以她的名字來命名。

如今想要買到這款包並不是容易的事情，但儘管再苛刻的條件也無法阻擋女人們想要擁有它的心，柏金包曾被譽為「比股票更好的投資」，所以這經典包包在第三名並不意外。

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2.Louis Vuitton Speedy

誕生於1932年的Louis Vuitton Speedy原名叫做Express，是一款由經典的Keepall行李包演變而來的日用手袋，最早推出的Speedy是30CM尺寸。1965年作為Speedy忠實粉絲的Audrey Hepburn請求品牌為她定做了一款小號的Speedy，長盛不衰的Speedy 25就是這樣問世了。

最開始包身是以著名的Monogram作為主要印花，之後還推出了白棋盤格、黑棋盤格，材質上也有了多樣性，不過萬變不離其宗的還是，包包整體的流暢線條高，輕薄又實用，通勤、短途旅行背再合適不過了。

1.Chanel Timeless

第一名的Chanel Timeless幾乎是所有女性的Dream bag，它其實就是Chanel Classic Flap。這款手袋 是Chanel 創意總監Karl Lagerfeld根據Chanel經典手袋2.55為靈感設計出來的。雖然是80年代推出的包包，但直到現在都還堪稱經典，作為第一名，它的優勢相當明顯，除了香奈兒的品牌加成，手袋 的外形本來就百搭，同時每年新增的色系和材質，也讓它一直傲立於包包界的金字塔頂端。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：全球十大最保值的經典包包 愛馬仕鉑金包才排第三名 這個品牌才是最大贏家】