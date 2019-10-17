Hermès、Chanel雖保值但資金有限　小資女投資名牌宜選經典衣飾

時裝界除了手袋是保值的投資外，飾品與衣物同樣擁有一定的價值。能成為經典，必定是經得起時間的考驗，品質良好的二手商品甚至可以高於原價出售。想追潮流又同時保值，以下的經典單品絕對要加入你的Wish list上。

對於小資女生，奢華的手袋未必是投資的首選，可以考慮先從絲巾等小物入手。（IG＠misselvani)

提起最值得投資的手袋，Chanel Timeless定必榜上有名，手袋價格於過去五年間上漲了超過140%。若能力許可的話，最保守的投資一定是Hermès的殿堂級手袋Birkin、Kelly與Constance，款式特別的Hermès手袋投資價值好比股票與黃金。對於小資女生，奢華的手袋未必是投資的首選，可以考慮先從絲巾等小物入手。

知名二手名牌購物網站Vestiaire Collective的團隊根據市場分析，推薦出以下十件最值得投資的時尚單品：

Hermès Kelly手袋

Box Calf是Hermès使用得最多的皮革，Kelly bag的初版亦常用到它，女生尋找復古款式時不妨留意一下。（VCG）

三十年代以馬鞍袋姿態推出，這款手袋成為摩納哥王妃Grace Kelly喜愛的配飾後，於五十年代登上經典寶座。它代表女性柔美風格與優秀工藝，被視為世代相傳的瑰寶。Kelly手袋能為任何造型畫龍點睛，不論配搭西裝或牛仔褲同樣相宜。

Christian Dior Oblique手袋

Christian Dior Saddle Bag 參考馬鞍造型設計，新版 和舊款外形無明顯差異。（Getty Images）

Oblique帆布由Christian Dior於1950年創作，而John Galliano打造的Saddle bag更於去年秋冬時裝周重現眼前，成為了時尚界的火熱單品。繼變奏馬鞍包的熱潮後，Dior再推出全新30 Montaigne，標誌性的Dior Oblique印花經典款式搭配簡潔的方型設計與CD金屬扣環成為了新一代的IT bag。《The business of fashion》的報導指出，復古款Saddle bag的二手價於一年內上升接近一倍，而新推出款式的二手價也比其他手袋表現平穩，可見品牌的投資價值。

Levi 501’s古著牛仔褲

Levi 501’s牛仔褲歷久不衰，品牌近日為Hailey Bieber打造專屬的501’s牛仔褲。（Levi）

以銅製鍋釘、紅色品牌標誌、金色縫線，以及位置較上的褲袋見稱，這款於1873誕生的牛仔褲，模仿採礦者、淘金者及牛仔的工人褲裝束，現已成為時裝界的必備品；簡單且實用的風格，超過一個世紀也沒有改變，是率性女生的必備單品。搭配西裝外套帶出帥氣利落感，即使配襯簡單的白T Shirt也不會予人沒有打扮的感覺。

按圖看其餘具投資潛力的時尚單品：

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除了以上公認的保值單品外，以下品牌的出品足以成為明日經典，同樣具有一定的投資價值。當中如Céline易帥後，根據《Business of Fashion》的報導， Phoebe Philo設計的手袋於二手市場價格上升30% 之多。

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參考資料：Vestiaire Collective