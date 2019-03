【手袋投資】90年代It Bag風潮回歸　門檻低又保值的款式是……

手袋對大部份女性來說不只是一件(突顯地位)的隨身物品,更是在女性眾多花費中,少數能夠保值的投資。

所謂的「It Bag」在時尚圈中算是個頗為近代的現象。始於購物力旺盛的1990年代,國際大品牌以手袋作為每季推動銷售的主力,於是也紛紛推出各種款式的手袋設計,加上荷李活名人效應,每當一款手袋興起,都會引起一陣搶購潮;而一款「It Bag」在手,也成為走在時尚最前的象徵。

(pinterest)

踏入後千禧年代,消費者口味轉變,「It Bag」現象漸成為歷史。有趣的是,近幾季興起的90年代風,連帶連多始於90年代的手袋設計回歸天橋,許多都是曾經叱吒一時的「It Bag」。這些被重新包裝、變奏的「It Bag」不只成為當季最火熱的單品,更被不少二手名牌網站相中大量入手;連帶原版的二手價格都大大提高。想高潮流同時保值的話,這些回魂「It Bag」絕對是個名智之選。

1)Dior Saddle bag

(pinterest)

誕生於1999年,John Galliano主理Dior時其中一款成名簽名作。如其名,設計取材於馬鞍形狀,並飾有Dior 字樣的金屬裝飾,推出時旋即引起一陣熱潮。在《Sex and the City》電影版中,也曾經出現在主角Carrie的身上。

去年秋冬季Saddle bag重現Dior天橋,並以不同圖案、顏色變奏出現,加上品牌大力在social media上催谷,Saddle bag成為網紅與KOL間最火熱的單品。有趣的是,變奏新款式雖然吸引,但原版設計的價值卻也隨之上升。根據《The business of fashion》的報導,復古款Saddle bag的二手價在一年內升了接近一倍;而新推出的款式二手價也比其他手袋表現平穩。想入手的話,就要快了。

2)Fendi Baguette

(pinterest)

就算不是時裝精,你也肯定聽過這一句:「this is not a bag, it's baguette!」正是《Sex and the City》中主角Carrie被打劫一幕的經典名句。Fendi的Baguette手袋被認為是「It bag」始祖,誕生於1997年,細長形狀酷似法式傳統麵包因而得名。Baguette是許多大品牌夢寐以求的王牌,在推出的十年間,創造了許多銷售奇蹟。

(pinterest)

幾季前回歸品牌的天橋後,推出了許多經典變奏,最近更請來了熱潮始祖、飾演Carrie的Sarah Jessica Parker重投Baguette懷抱,並重新推出當年電視劇中出現的復刻款式。個人認為,在經典重塑上,新版的Baguette在實用、配襯與時尚度都比Saddle bag稍為佔優,唯獨是re-sell value 沒有前者般高。但Baguette的優勢是推出多季後走勢仍然強勁,假如作為短期投資轉手,仍然非常樂觀。

3)Chanel Classic flap bag

(pinterest)

作為經典中的經典,這款手袋相信不用我多作介紹。雖然未如2.55般有着神枱級收藏價值,但在二手市場上一直需求穩定,有着永恆不死的魅力。後期Boy Chanel的推出,的確為這經典中的經典搶去了不少風頭。今年品牌遇上了兩大巧合,令flap bag重新上神枱:今年春夏季開始重新推出多款復古變奏,以及年頭Karl Lagerfeld的離去。過去30多年出自Karl手筆的flap bag款式成絕唱,連帶這些新款都成為二手名牌網的追捧對像。

(pinterest)

Classic皮革質地固然是最「穩陣」之選,而其他變奏如牛仔布、PVC面料,或是今季推出的retro色調系列,詢問度也不斷提升中。當然,永恆經典的好處是,即使未來價值浮動或下調,留在衣櫃中的Chanel,永遠是一件散發光芒的單品。

