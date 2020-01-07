東京潮流始祖！重生後的澀谷PARCO　潮人必訪七大日本品牌

「澀谷」一個大家到訪東京絕對不會錯過的地點，澀谷站前除了忠犬小八外，還有每當綠燈亮起，蜂擁的人群交錯，令人驚嘆的站前十字路口。與新宿、池袋並列為東京三大副都心的澀谷，因為地理位置的關係聚集日本時尚潮流以及最新流行資訊，是許多年輕族群喜愛的購物聖地，聚集許多各式風格的百貨，像是西武百貨、東急東橫、109 百貨以及上個月剛重新開幕的澀谷 PARCO。

重生後的澀谷 PARCO（IG@parco_shibuya_official）

1973 年開幕的澀谷 PARCO，結合周圍的澀谷公園、公園通大道，從開幕至今一直是澀谷潮流的指標百貨，在 2017 年 5 月開始改建工程，歷經 3 年的整修後，終於在上個月 22 日重新開幕。嶄新的澀谷 PARCO 建築外觀不僅更為前衛新穎，融合五大主軸：時尚、藝術＆文化、娛樂、美食及科技打造獨一無二的「次世代 PARCO」，從地下一樓到地上 10 樓，集結 193 間店鋪，KEEDAN 編輯實地走訪澀谷 PARCO 為你整理店內必逛品牌。

1F: POP by jun

這次從澀谷車站經過 109 百貨走往 PARCO，從オルガン坂一側抵達 PARCO，目光馬上被轉角一間塞滿了有如雜物的店鋪給吸引住，門口放著交通工程用的告示牌上面寫著「POP BY JUN」，開幕當天吸引了許多人排堆搶購 Fragment Design 的限定黑魂比卡超。

POP 由 Place（地點）、Occasion（機會）以及 Person （人）組成，以展覽概念策畫的快閃空間，不定期邀請品牌或藝術家展開合作。而開幕首度企劃就找來日本潮流大師藤原浩，並特別打造限定的「黑魂比卡超」系列，包含玩偶、SWITCH、樂高及各式服飾，除了比卡超外，也帶來眾多 Fragment Design 的聯名單品，像是 RAMIDUS、Polaroid、CLOT 等連乘，此次企劃只到 12 月 8 日，緊接著最新企劃找來藝術家林蘭，用她的獨特世界觀帶來「MAD FRUITS」。值得一提的還有別出心穎的形象視覺是由先前介紹過「造型師私物」品牌主理人山本康一郎一手策劃，並由操刀 THE CONVENI 、The PARK 的建築師荒木信雄打造店鋪內裝。

+ 6 + 5 + 4

1F: PORTER EXCHANGE (PX)

從遠處就可以看到店舖前的排隊人潮，這是全日本第一家 「PORTER EXCHANGE 」（簡稱 PX) 就在澀谷 PARCO 開幕。以 BASE CAMP 為概念，店內裝潢充滿濃厚的軍事風味，包圍整家店的軍事帳篷為內裝主軸， MA-1 標誌內裡的橘色最為點綴，軍床成了展示桌，其中一面更擺放著完整 TANKER 的包袋牆是許多到訪顧客的朝聖景點。PORTER EXCHANGE 店內除了品牌經典 TANKER 系列，同時販售與村上隆聯名的小花包款系列，而為了慶祝開幕也帶來許多限定商品，像是與 BE@RBRICK 連乘 400%/1000%大小的黑魂別注版、與 Spalding 合作推出黑橘配色的限量款籃球、Winning Boxing 的拳袋等。

+ 2

1F: HUMAN MADE

高掛著日式傳統暖簾的 HUMAN MADE SHIBUYA PARCO 是東京第四家直營店，除了販售服飾外，也是 NIGO 與「菲董」 Pharrell Williams 共同打造的聯名清酒「Storm Cowboy 」關東第一家專賣店。在今年 5月為了慶祝 HUMAN MADE 1928 京都新店開幕，NIGO 特別找來 Pharrell Williams 推出這款清酒，特別的是在晚上 9 點結束百貨營業後，櫃檯成為站立式酒吧，搖身一變成為可以現場品嚐清酒的酒吧。

2F: The north face Lab

「未來」是澀谷 PARCO 的關鍵目標，期盼能帶給大家更多不同以往的刺激。戶外品牌 The North Face 結合科技帶來全新型態店鋪「The North Face Lab」，提供 Summit Series 專業極地系列、TNF Purple Label 及各式服飾外，還有一項特別的「141 Customs 」訂製服務，透過 3D 身體掃描取得正確的尺寸資料，挑選面料、內裡、拉鍊、鈕釦等量身訂製專屬自己的 The North Face，款式包含 Mountain Jacket、Denali Jacket 以及 Nuptse Jacket，訂製時間大約需等一個月，目前此服務只能在這邊體驗得到。

3F: DENHAM

乾淨明亮的空間擺著一長排藍色清酒瓶、層架上民族風的擺飾吸引了編輯的目光，這個在 2008 年誕生於荷蘭阿姆斯特丹的牛仔品牌 DENIM，以一把大剪刀為標誌暗示品牌的剪裁工藝外，更享有「殿堂級的牛仔」的美名。除了提供各式單寧商品外，DENIM 的剪裁和版型充滿設計感，品項從牛仔褲、男裝及女裝，提供多元的流行服飾。

4F: AKIRA ART OF WALL

在漫長的整修期間，PARCO 仍展現文化的影響力，利用建築外的施工圍板帶來「AKIRA ART WALL PROJCET」的展，找來拼貼藝術家河村康輔合作，將 AKIRA 的珍貴原稿放於外牆上。正式開幕後，延續先前在藝術牆計畫，推出全新展覽「AKIRA ART OF WALL Katsuhiro Otomo × Kosuke Kawamura AKIRA ART EXHIBITION」除了展出畫作外，還同步推出許多展覽紀念商品，相信能讓 AKIRA 粉絲大呼過癮。

+ 8 + 7 + 6

6F: Nintendo TOKYO & Pokémon Center SHIBUYA

沿著手扶梯一到六樓就能看到一隻超大型的馬力歐向你打招呼，集結任天堂、寶可夢、週刊少年 JUMP SHOP 的澀谷 PARCO 成為動漫遊戲迷的新天堂。周邊商品多到讓人眼花撩亂，不過排隊的人潮也非常多，如果想要在這邊購物的話請務必要保留多一點時間。

渋谷パルコ SHIBUYA PARCO IG：@parco_shibuya_official 地址：東京都渋谷区宇田川町 15-1 營業時間：百貨商店 10am – 9pm//餐飲 11 am- 11:30 pm

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】