【PARCO】東京80年代最時尚百貨大翻新　能改寫日本低慾望現況？

曾在80年代被譽為「年輕人文化發信地」的時尚百貨PARCO，近年因敵不過時代的變遷而漸露疲態，加上建築物日益老舊，遂決定於2016年閉店改建。 全新的PARCO將在2019年秋季以嶄新風貌重新開幕，注入新元素的PARCO能否改寫命運，再一次成為年輕人的蒲點？

全新的PARCO將在2019年秋季以嶄新風貌重新開幕，注入新元素的PARCO能否改寫命運，再一次成為年輕人的蒲點？（PARCO資料圖片）

2016年8月7日，一眾粉絲於這家擁有43歷史的澀谷PARCO聚集，向這家充滿回憶的時尚地標告別。當時為數不少的人紛紛感嘆過去的美好再也不復回。

PARCO於2016年閉店前曾推出一系列海報與公眾道別：

2016年，PARCO閉店改建。（PARCO資料圖片）

假若要數日本流行文化起源地，少不了澀谷及原宿。但其實早在60年代，一眾日本潮人大多聚集在銀座及新宿地區，而文化份子則集中在六本木，當時的澀谷仍是個平平無奇的地區，甚至因為太多斜坡而備受商家唾棄。

日本西友集團與西武百貨的母集團季節集團（Saison Group）創始人堤清二，卻在1973年將此地打造成風靡一代年輕人的時尚百貨PARCO。

PARCO在八十年代非常威水。（PARCO資料圖片）

PARCO打從一開始便有清晰的方向：要打造一條屬於年輕人的理想街道。

相比起以家庭為定位的西武百貨，PARCO點明要打年輕市場，並且鼓勵新生代要由單純的消費改為追求lifestyle。單憑他們在開業海報提出「女人，在明日燃燒；男人，凝視明日」的概念，足以窺見PARCO的視野及野心。

PARCO早期的海報非常前衛：

PARCO開業海報：「女人，在明日燃燒。男人，凝視明日。」 （PARCO資料圖片）

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而PARCO不單只是空口說白話而已，而是在旗下的電影院引進大量外國實驗電影；劇場定期上演前衛的先鋒性話劇；劃分區域設立美術館，為有才華的設計師籌辦展覽；甚至為附近街道改名，好讓街道名字變得瑯瑯上口。而這一切只為將PARCO，甚至將整個澀谷打造成一個前衛又型格的社區，使不同類型的年輕人都願望流連於澀谷街頭。

在1983年，PARCO綜合製作人增田通二更在雜誌《ACROSS》中提出創費者的概念：

「消費是什麼？消和費，但是消費者買東西並不僅僅為了消和費吧。他們在PARCO買時尚、買設計，完全不同於在超市買蘿蔔，所以不是單純的消費，而是一種創造吧。為了創造自己的生活方式而消費，這就不是消費，而是創費。」 增田通二

正所謂時勢造英雄，PARCO這種文化定向正好遇上日本百物騰飛的盛世年代。八、九十年代的日本物質豐裕，機會處處，社會亦因此流露著一股欣欣向榮的朝氣。當時的日本人不單追求高端消費，大舉購入奢侈品牌如Louis Vuitton、GUCCI、CHANEL等產品，亦開始大量讀書、看電影、進劇場、聽音樂，以達致心靈上的滿足。PARCO的存在正正符合了這代人對生活及美學的追求，澀谷從此聚集了一眾年輕、有品味、又有活力的潮人，形成眾聲喧嘩的澀谷文化。而PARCO亦在此強大聲勢下，在全國多地開設分店，風頭一時無兩。

三越的女性顧客是用別人的錢消費，而PARCO的女性顧客是用自己的錢為自己消費。 上野千鶴子

後來便來到了經濟衰退時期。當時日本陷入前所未有的經濟低迷時期，普羅大眾消費變得小心翼翼，追求性價比、簡約主義、極簡主義、去物質、斷捨離等文化相繼抬頭，日本人最愛的品牌亦由一眾奢侈品品牌轉為UNIQLO、無印良品等低價位品牌。即便於2010年，在全球幾個先進城市的奢侈品消費額日益上升的情況下，日本國內的奢侈品消費額仍然不升反跌。

PARCO這個一時無兩的時尚百貨隨著時代的變遷由盛轉衰，近年再加上fast fashion以及網購服務的衝擊，PARCO儼如走進了死胡同，對年輕一代的影響日漸減弱，收益亦每況愈下。

（PARCO資料圖片）

為了扭轉形勢，PARCO母公司決定關閉部份PARCO分店，同時將存下來的PARCO進行大改造，具有標誌性的澀谷PARCO便是其中之一。

不少人都很好奇「新」的PARCO能否再一次成為潮人勝地。「新」的PARCO百貨將由現時地上9層、地下1層，變身為地上20層、地下3層的大型百貨大樓。雖然地方大了，但「新」PARCO仍會以「次世代Parco」為定位，在提供日用品的基礎上加入更多帶有先鋒性的表演及電影，藉以再次將PARCO打造成文化集中地。

另外，「新」PARCO亦會加重運動品牌、動漫商品、鞋履及手袋等配飾的店舖比例，亦會提供3D掃描、語音搜尋、開啟商場WIFI以提供折扣等服務，企圖藉此增加人流量及銷售額

「新」PARCO電腦模擬圖（PARCO資料圖片）

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不過，根據近年日本最強勁的車站百貨如atre及Lumine Est，主要收入及人流來源依賴各種特色藥妝店，時尚的比重所佔不高。再加上因為日本社會現時仍普遍彌漫著一股低慾望的氛圍，不少評論家對於「新」PARCO仍然憂心忡忡，認為大眾的消費模式難在一時三刻有所改變。

縱使時光從不為任何人及事而靜止，但昔日的美好景象確是令人懷念。一代時尚象徵澀谷PARCO能否再一次成為現代人的聖地？抑或如一眾評論家所講，在這個時代下PARCO難以再有光輝盛世？且讓我們留意PARCO在秋季開張後的狀況吧。