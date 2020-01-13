【澳洲山火】Kering集團捐5百多萬　Balenciaga籌款衫卻觸怒網民

澳洲山火自9月至今，燃燒4個多月，情況依然未受控制。 這場大火造成至少25人喪生，估計約10億動物葬身火海。 這不但引起全世界的目光，更激發時尚品牌紛紛為澳洲山火籌款，就如Kering捐錢、Balenciaga推出樹熊服飾等，齊來響應救災。

澳洲山火自9月至今，燃燒4個多月。（NYTNS）

Balenciaga出樹熊服裝助籌款（Balenciaga）

Balenciaga出樹熊服裝助籌款（Balenciaga）

近日，Balenciaga透過Instagram宣佈開賣印有樹熊的服飾系列，包括Tee與衛衣兩款，而全數收益更100％捐贈Kering集團旗下可持續發展專家團隊選擇的澳洲保護組織。在某種程度上，樹熊象徵著澳洲，也能夠代表這場大火讓當地野生動植物所受到的痛苦。澳洲面臨有史以來最嚴重的情況，火災引致超過十億隻動物死亡，再者加上棲息地被毀，受到威脅的動植物，同時也大受打擊。

其實推出樹熊服飾前，Balenciaga與Kering集團旗下其餘11個品牌，早在1月8日宣佈捐贈100萬澳元（約537萬港元），而世界各地的明星們，如Elton John、Chris Hemsworth、Kylie Jenner與Metallica等，亦一一捐出100萬美元，而Leonardo DiCaprio更透過非牟利組織Earth Alliance捐出300萬美元為大火籌款。

Balenciaga為澳洲山火籌款的樹熊服裝，將於今天（1月13日）在品牌官方網站出售，這個特製系列亦引發起網民批評，他們表示利用服裝來籌集資金的行為，就是導致氣候變化的結果，更有網民認為直接捐款給當地機構，比起買衣服籌款更為實際。