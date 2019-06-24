【巴黎聖母院】時裝集團承諾3億歐元助重建　捐款到底在哪兒？

巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）作為法國名勝古蹟之一，今年4月15日一場大火，導致教堂頂部受到嚴重損毀，對於當地人與遊客而言，卻是一個難以接受的事實。 法國總統馬克龍所稱，盼望重建工程於五年內完成。為了修復燒毀的歷史紀念碑，時裝集團大老闆們曾聲稱捐款重建，可是過了兩個多月後，巴黎聖母院表示仍然沒有收到早前承諾的款項。

巴黎聖母院於今年4月15日發生火災（網上圖片）

兩大時尚奢侈品集團Kering及LVMH，曾於巴黎聖母院火災後，承諾捐款協助重建工程。當期時，Kering集團大老闆François-Henri Pinault揚言捐贈1億歐元；隨後LVMH集團的Bernard Arnault更宣告提供2億歐元，齊來協助恢復巴黎聖母院。可是直至今天，巴黎聖母院仍沒有收到他們早前承諾的捐款，據《Bloomberg》報導指出，這些所謂救世主億萬富翁，事實上還沒有兌現他們的捐款承諾，相反是透過聖母院慈善基金會而得到第一筆捐款，共價值360萬歐元，並用來支付所僱用150多名工人工資。當億萬富翁捐贈者推遲簽署支票，至今巴黎聖母院卻正在進行大規模清理工作，而大教堂亦不得不依靠慈善基金會，來資助第一階段的重建，從而盡快恢復這歷史古蹟。

巴黎聖母院（網上圖片）

同時，根據巴黎聖母院高級新聞主任Andre Finot所說，這些捐款還沒有收到的原因，主要是捐贈者正在看待重建計劃的進展，並未來在合同要求上進行鬥爭，更有建築專家Olivier de Challus表示，重建工作方向仍存在許多不明確因素，也是這群富有捐贈者尚未支付的原因之一。另外，LVMH集團和Arnault家族都在聲明表示，他們正在與巴黎聖母院基金會達成協議，並隨著工作進展情況而付款，盼望資金用得有所「價值」。

FENDI於羅馬特雷維噴泉舉辦90周年時裝騷（網上圖片）

過往許多時裝品牌，也曾捐款給歷史古蹟，就如2015年，FENDI共捐贈約200萬歐元來修補羅馬特雷維噴泉（Fontana di Trevi），後來該品牌亦在那裡舉辦了90周年時裝騷；而Tod's在五年內捐贈了超過2500萬歐元來修葺羅馬鬥獸場。

雖然聖母院至今仍未收到來自時裝集團的巨額捐款，但由於巴黎在全球時裝界地位頗高，相信未來亦會有更多品牌介入幫助巴黎聖母院。