【Bottega Veneta】BV編織斜背袋勢成本季黑馬！俐落型格男女通殺

2020 秋冬男裝周如火如荼地展開了，而最先啟動的為倫敦男裝周，大家有 follow 到了嗎？除了秀上最新服裝演繹外，相當重要的絕對就是時裝秀場外的街拍了！ 因為可以在街上看好看滿這一季流行的趨勢還有單品，讓時尚迷們大飽眼福。倫敦男裝周已經有街拍釋出，其中編輯要來跟大家介紹的就是這款備受街拍潮人寵愛的大編織 Bottega Veneta 斜背袋啦！

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Bottega Veneta 自從 Daniel Lee 入主後，人氣可是節節攀升，不管是更加年輕的設計，或是變奏編織元素 redesign 經典商品，讓 BV 脫胎換骨，浴火重生。這回，其實是女包的大編織斜背小袋 Cassette，就是近期超熱，繼前陣子的雲朵包後，這款卡帶包更是不分性別地讓男生女生們都超級喜愛。俐落的外型、經典的編織、好用的大小以及多元的顏色選擇，有什麼好猶豫，配襯度也相當高！

除此之外，Cassette還有進化版的 Padded Cassette，是採用熱壓鋪棉技術製成，揉合了之前「雲朵包的」輕鬆而柔軟元素，相當討人喜歡。Cassette的價格為HK$ 15,350，分別有黑、白、深海藍、裸膚、淡蜜橙、芥末黃、亮紅、玫瑰粉。有興趣的朋友趕緊購入，過新年幫自己買個新手袋吧！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：BV 本季黑馬！大編織 Bottega Venetta 斜背小包你必須擁有！】