【Bottega Veneta】雖被Diet Prada嘲諷　Daniel Lee簡約依舊美麗

自從Daniel Lee入主Bottega Veneta後，Bottega Veneta便成為不少人的最愛。 然而，最近面世的2020 Pre-Fall系列竟有設計被時裝刑警Diet Prada列入「監察名單」，到底所為何事？

Bottega Veneta最近面世的2020 Pre-Fall系列竟有設計被時裝刑警Diet Prada加至「監察名單」。（Bottega Veneta）

2018年，前Céline設計師Daniel Lee入主Bottega Veneta，在短時間內憑藉簡潔俐落的設計重塑Bottega Veneta的風格及路線，品牌於他的帶領下一躍成為簡約主義者的最愛之一，筆下手袋及鞋履有價有市，一票難求。

近日Bottega Veneta 2020 Pre-Fall系列宣傳照曝光，一眾模特兒站在乾淨的白色牆壁前拍攝入型入格的宣傳照，貫徹Daniel Lee向來的格調。然而，時裝刑警diet_prada卻在云云宣傳造型中察覺到其中一款新鞋竟與即食麵甚為相似，更將兩者併排對比，組成一張對比照。相片曝光後隨即成為網上熱話，不少網民均笑言新鞋的紋理及顏色與即食麵非常相似，甚至笑言在肚餓一刻必會把鞋子誤當充饑食物。

當然上述只是網路間的一個小熱話。Daniel Lee入主Bottega Veneta憑藉其堅定而直接的創作精神，多次為大家帶來了輪廓鮮明、線條俐落的服裝系列，其出色的設計功力更讓他勇奪2019年最佳品牌的殊榮，實力獲得一致肯定。

繼於SS20把Intrecciato織皮技術移師到鞋履設計，是次Daniel Lee在衣衫設計及鞋子上延續品牌簽名式Intrecciato織皮技術，利用不同的布料設計出最新款式的拼接涼鞋、手袋、大衣，加上一系列大尺寸金屬配飾，呈現摩登且時尚的美態。除了簽名式的拼接單品外，Daniel Lee今季亦為大家帶來分別以絨毛及類似紙皮質地的大尺寸手袋，繼續在大尺寸手袋上顯現其個人設計特色及創意，對一眾講求時尚與實用兼備的用家而言，相信Bottega Veneta 2020 Pre-Fall系列的手袋必定成為近日必買單品之一。

按圖欣賞整個Bottega Veneta 2020 Pre-Fall系列：