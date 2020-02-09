【男裝時尚】如果你不是彭于晏　請不要輕易嘗試「白襪配拖鞋」！

前些日子彭于晏在自己的 Instagram 上面發佈了自己的近況，就是他與家人們一起到了韓國首爾旅遊。此系列圖集也成了近期人們網上討論的話題，不外乎就是女友視角、男神回歸或甚至是「白襪配拖鞋」好帥。 會帥，是因為他是彭于晏，如果你不是，編輯在這邊建議不要輕易嘗試白襪配拖鞋，沒有一定醜，是很容易醜，因為容錯率極低。

襪子配拖鞋這個 trend 已經不稀奇，一直以來這個組合也是評價相當兩極，編輯的看法是如果搭得好會很帥，但是很容易搞砸。襪子配拖鞋，特別是白襪配膠拖很容易給人相當隨便的感覺。稍微比較簡單一點的方式是襪子配「涼鞋」，可以減低一些的隨便感，然後要花點心力在整體的配色跟服飾的協調性，才會好看。

▼▼按圖放大，看看襪子配「涼鞋」可以怎樣配！▼▼

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如果你真的很堅持想試試看「襪子配拖鞋」，或是很堅持穿白襪當然也沒有不行，如此一來在穿搭的整體性要求就會更高，你得讓你全身的穿搭看起來是精心設計過的，精心到整體感壓過白襪拖鞋給人的隨便感才行，在顏色、材質或是層次上都要安排得很好。當然也有很厲害的示範，可以多參考來當作穿搭挑戰，但如果不想給自己找太多麻煩，如果你不是彭于晏，請你不要輕易嘗試「白襪配拖鞋」！

▼▼按圖放大，看襪子怎樣配拖鞋！▼▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：如果你不是彭于晏，請你不要輕易嘗試「白襪配拖鞋」！】