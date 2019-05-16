【露趾鞋穿搭】想著涼鞋、拖鞋擁抱夏天？五個必須注意的腳趾細節

夏季將至，女孩們也逐漸將腳上的包鞋換成美美的涼鞋、拖鞋，露出腳趾的鞋款也替整體穿搭增添了夏日的活潑、清爽感，同時也需要注意足部的狀況，若是露出粗糙的樣子不免讓人觀感不佳，因此，日常的保養就十分重要！現在就讓搭編告訴你這 5 個美足關鍵，給妳一雙完美足部！

一、指甲長度適當

大家都知道定期剪指甲是個好習慣，無論是太長或者太短都可能會造成指甲失去它原本的保護功能，反而更容易受傷，此外，外觀方面也會不好看，因此指甲最好修剪到適當的長度，既是保護自己也是美觀。

指甲最好修剪到適當的長度，既是保護自己也是美觀。（Pinterest）

二、指甲縫整潔

腳畢竟是用來走路的，因此不免會因為久穿包鞋或步行而導致甲縫內卡到髒東西，因此每天洗澡時也要注意腳指甲是否徹底洗淨，著涼鞋、拖鞋出門也最好時刻檢查，否則會讓人誤以為妳的衛生不大好啊！

著涼鞋、拖鞋出門也最好時刻檢查，否則會讓人誤以為妳的衛生不大好啊！（Pinterest）

▼▼涼鞋和拖鞋都是女生們夏季必備的恩物，按下圖看餘下的注意細節▼▼

+ 3 + 2

結語： 搭編是一個若是沒有塗腳指甲油就不敢露出腳趾的人，也十分注意足部的保養，否則穿上美美的涼鞋也會覺得很不自在，你也喜歡在夏日穿上涼鞋嗎？那麼你一定需要將這五點筆記起來，一起擁有漂亮的足部吧！

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