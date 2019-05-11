【Supreme x Frette】聯乘Swarovski一波未平　下回竟出酒店拖鞋

日前，街頭潮流龍頭品牌 Supreme 與 Swarovski 的 25 周年聯乘企劃掀起了潮流圈的話題高峰，鑲滿水鑽的 Box logo 系列既便要價不菲，但背後所蘊含的龐大轉手利潤以及 25 周年的紀念性仍然吸引全球信眾的關注與搶購。

▼▼而在亞洲演藝圈享有最高速「著用傳說」的林俊傑JJ果然也在開賣不久後，就為我們率先示範了 Supreme x Swarovski 系列中的Hoodie（按圖放大）▼▼

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從各大 Supreme 爆料帳號的數據統計，Supreme x Swarovski 雖然沒有打破去年 Box logo 的 Sold Out 紀錄，但最快仍以 3.1 秒就被秒殺，炒價方面更令人難以置信，從原價約 600 美金（約港幣4,700元），一路飆升至 2,500 美金（約港幣19,600元），打破了近 10 年 Box logo 系列最高炒價紀錄，看到這邊你可覺得已經很離譜了，但聽筆者一句話，後續一定會再漲。

▼▼炒價真是高得有點驚人……（按圖放大了解）▼▼

+ 5 + 4 + 3

而就在 Supreme x Swarovski 風波尚未平息之際，根據報導指出，緊接著Supreme又會推出一次「震撼」的聯乘來搶攻粉絲的荷包，那就是與意大利紡織公司Frette®攜手推出兩款酒店式的絨毛拖鞋，要知道， Frette® 就是一個專攻金字塔頂端客群的紡織品牌，所以該聯名的基本售價絕對會高於以往。

再加上，加拿大人氣歌手 Justin Bieber過去時常被媒體捕捉到上街時著酒店拖鞋而延伸出一系列的「酒店穿搭」所致，故 Supreme x Frette® 的發售勢必又將引起一陣搶購⋯⋯還有惡搞。

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