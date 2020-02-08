【展覽】小丸子又有心事？無懼武漢肺炎　動畫化30周年展移師京都

武漢肺炎肆虐，香港多個大型活動先後宣布取消或延期，避免大眾聚集在同一地方，減低病毒傳播的機會。 《櫻桃小丸子卡通版30周年紀念展》主辦方卻無懼肺炎，由即日起移師到京都美術館「えき」舉行，藉此慶祝動畫版《櫻桃小丸子》面世三十周年。

「櫻桃小丸子卡通版30周年紀念展」移師到京都舉行。（官方海報）

於1990年推出的動畫版《櫻桃小丸子》，由面世至今一直大受歡迎，是陪伴不少人長大的卡通片。適逢今年是動畫版《櫻桃小丸子》面世的三十周年紀念，官方自去年起於日本國內舉辦巡迴展覽「櫻桃小丸子卡通版30周年紀念展」。

即使近來武漢肺炎肆虐，日本國內的確診人數有上升趨勢，但展覽依然如常進行。由即日起至三月二日，展覽將移師京都美術館「えき」，與京都市民一同回顧此一經典動畫。

由即日起至三月二日，展覽將移師京都美術館「えき」。（官方圖片）

《櫻桃小丸子卡通版30周年紀念展》將展示約350件珍貴展品，包括原作者櫻桃子女士親手繪製的劇本、動畫素描、情節提要、角色設定素材，亦會展出櫻桃子女士的私人作品，非常珍貴。

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同場更會出售多件周邊商品，包括印有《櫻桃小丸子》角色的布袋、行動電池、化妝袋、胸針、文件夾、圍巾、鎖匙扣，相信《櫻桃小丸子》的粉絲絕對能夠滿載而歸。

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