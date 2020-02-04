【武漢肺炎】台灣設計簡約公告　查看商店口罩、消毒液貨量無難度

武漢肺炎全球肆虐，台灣設計師何庭安最近設計出一款簡約易懂的「防疫用品庫存公告」，讓大家可以一眼睇清商戶的庫存量，早前他更把設計放上網供有需要的人免費下載，盡己一力，共同抗疫。

台灣設計師何庭安最近設計出一款簡約易懂的「防疫用品庫存公告」。（官方網站）

誰想到竟需要為口罩而奔波？武漢肺炎導致坊間一罩難求，據說連比利時都全國斷貨，相信一日港府不推出相關政策，香港人只能夠周街搵口罩、搓手液了。

台灣政府近日宣布將推行口罩實名制，民眾需要以健保卡才買到口罩，每人在一星期內限買兩個，而口罩只在6,000多間特約藥房出售，盡可能確保每個市民都能以合理價錢買到口罩。台灣平面設計師何庭安亦盡己一力幫助社區，以擅長的設計知識，打造出一款簡約易懂的「防疫用品庫存公告」，讓大眾一秒認知到商店有何物資出售。

早前設計師更把設計放上網，讓有需要的人可以免費使用。（官方網站）

「防疫用品庫存公告」分A4、A3兩個尺寸，A4尺寸為直倒公告，A3則是橫倒的公告。何庭安將坊間最渴市的物資：醫用口罩、N95口罩、酒精、消毒藥水、乾洗手（搓手液），分成五個欄目，店家可按物資類型剔選「尚有存貨」或「已售完」。公告上更畫有每項物資的圖案，讓不懂字的人亦可秒速看懂。公告上方設置了日期欄位，務求大家得知最新的庫存情況。

兩款「防疫用品庫存公告」：

早前設計師更把設計放上網，讓有需要的人可以免費使用：「反正檔案放著也是放著，乾脆上傳到網路給有需要的人下載。」在此嚴峻的防疫抗疫時刻，大家記得勤洗手，出門記得戴口罩，團結一心才可達到抗疫的效果。