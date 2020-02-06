【情人節2020】繼YSL避孕套後　Christopher Kane推出自慰捧應節

一年容易又情人節。雖然今年情人節被武漢肺炎帶來一抹陰霾，但如果情況許可，相信大家還是希望與情人過一個既時尚又安全的情人節。 蘇格蘭設計師Christopher Kane最近在自家品牌推出性玩具「More Joy」系列，相信會成為不少人的情人節禮物吧。

Saint Laurent去年推出避孕套，成為時尚熱話。（Saint Laurent）

Christopher Kane去年已把「More Joy」概念用在Fall/Winter 2018系列之上，設計出一系列以蕾絲製成，又或寫有「More Joy」、「Special」字樣的服裝及配飾。其後Christopher Kane多次採用「More Joy」概念，為大家帶來多件趣味十足的生活用品。最近他再次採用概念，設計出一系列帶點情色意味的情人節系列，並於二月在倫敦開設Pop-Up store出售，藉此與大家一起慶祝情人節。

蘇格蘭年輕設計師Christopher Kane最近在自家品牌推出性玩具「More Joy」系列。（IG@christopherkane）

欣賞部份Christopher Kane Fall/Winter 2018系列：

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是次推出的「More Joy」系列包括絲質睡衣、眼罩、T-shirts、內褲、襪、杯、毛毯，每款分別寫有「More Joy」、「Sex」、「Special」三款字樣。其中，寫有「Sex」字樣的白色T-shirt早前被Harry Styles穿着亮相後，立即成為大熱款式，極速售罄。是次難得Christopher Kane再一次帶來這件T-shirt，自然成為眾人的搶購目標。

寫有「Sex」字樣的白色T-shirt早前被Harry Styles穿着亮相後，立即成為大熱款式。（Twitter@@hsfasharchive）

除此之外，今次Christopher Kane更為大家帶來一支寫有「More Joy」的黑色自慰捧，整支自慰捧採用防水物料製成，線條簡單俐落，外形甚似一支粗大的鉛筆，定價為30英鎊（約303港元）。

這支自慰捧是繼Saint Laurent去年推出的避孕套後，第二件由時裝品牌出產的性商品，當然引起不少注目，亦讓人期待更多時裝品牌加入「戰團」，推出時尚的性玩具系列，造福大眾。

今次Christopher Kane更為大家帶來一支寫有「More Joy」的黑色自慰捧。（IG@christopherkane）

一覽整個「More Joy」系列：