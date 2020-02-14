【武漢肺炎】藝術家走入湖北疫區　將舊教堂改頭換面所為何事？

面對可怕的疫症，前線醫護縱使明白避開高危地方、遠離確診病人才是抗疫的最好方法，但本著救人使命，即使身上防護裝備沒有其他部門般齊全，仍冒著生命拯救病患，其捨己救人的精神非常值得敬佩。 中國藝術家韓篤一（Du Yi Han）就運用創意，在疫區湖北省改變教堂面貌，藉此向前線醫護致敬。

中國藝術家韓篤一在疫區湖北省改變教堂面貌，藉此向前線醫護致敬。（IG@duyi.han）

應診、巡視病房、做手術、處理文件工作……醫護人員每日被繁瑣而不容出錯的工作壓得喘不過氣來，更莫說是疫症爆發的時期，醫護的壓力更是難以想像的重。即使他們都會怕、會擔心；即使要離開最珍愛的家人，一眾前線醫護仍堅守救人的天職，走進隔離病房盡全力為病人提供服務。

剛從康奈爾大學畢業的中國藝術家韓篤一同樣被前線醫護深深撼動，早前回國後特意跑到疫區中心湖北省，並在一座歷史悠久的教堂中完成裝置藝術「the saints wear white」，藉此向前線醫護致敬。

早知韓篤一在湖北一座歷史悠久的教堂中完成裝置藝術「the saints wear white」。（IG@duyi.han）

韓篤一在個人社交媒體帳戶上指出是次「希望以教堂般的莊重來致敬和銘記，為白衣天使祝福」。韓篤一以外國教堂常見的壁畫及玻璃天窗為靈感，把印有前線醫護的壁紙貼滿教堂每一個角落。壁紙上的醫護全部穿上全套防護裝備，讓人難以分辨他們的身份，亦看不清他們的容貌。然而，他們就是最勇敢、最偉大、最辛勞的匿名天使及英雄，值得所有人銘記於心。