【Balenciaga】SS20廣告取材政治海報　宣傳口號暗諷當今領袖？

愚昧無知的人懶理甚或討厭政治,認為政治不過是一群人用以爭名奪利的工具。可最近發生的所有事即充分反映了生活中每一大小事、最基本的柴米油鹽及廁紙都離不開政治。 生活就是政治。 Balenciaga向來喜歡透過廣告訴說故事及立場。最近他們就在剛面世的SS20廣告中加入政治元素,藉此向大家訴說品牌理念。

Balenciaga在剛面世的SS20廣告中加入政治元素,藉此向大家訴說品牌理念。

Balenciaga早前釋出SS20平面廣告。一眾模特兒穿上最新系列佇立在天藍色的布幕前,神情堅定地望向鏡頭。簡而有力的人像攝影不似華美的時裝照,反倒更似是大家素來看見的政治廣告。

Balenciaga最新面世的SS20平面廣告由攝影師Laurence Chaperon掌鏡。Laurence Chaperon是位著名的人像攝影師,大多數為政治人物拍照。透過鏡頭,Laurence向世人展現出每位政治人物自信、和善、聰穎的一面。

德國首相默克爾是Laurence Chaperon鏡頭下政要人物之一(Laurence Chaperon)

Balenciaga過去曾透過廣告探討愛、現世代人的孤寂、街拍及KOL文化等議題。是次品牌之所以選擇與Laurence Chaperon合作,便是為了營造政治廣告的感覺。無論模特兒擺出的姿勢,抑或是照片的燈光與結構,都讓人聯想到平日常見的政治人物宣傳海報。Balenciaga更於廣告上透過「We Vote For Tomorrow」、「Love Is For Everyone」、「Power of Dreams」、「Think Big」四款字句訴說品牌的理念及願景,引發大眾反思當今世代的政治人物及局勢。

