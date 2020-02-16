【展覽】有錢人頭變巨石？「想行開下忘記咗呢個世界」要去這酒店

五星級酒店大多給予來賓瑰麗堂皇的豪華感，擁有百年歷史的羅馬瑞吉酒店卻選擇搞搞新意思，與中國藝術家孫原及彭禹合作，於酒店大堂及宴會廳位置放置多件大型裝置藝術品，讓來賓宛如來到名導添布頓的夢幻世界。

擁有百年歷史的羅馬瑞吉酒店最近與中國藝術家孫原及彭禹合作。（官方圖片）

於1894年開業的羅馬瑞吉酒店是羅馬其中一家最著名的酒店。擁有百年歷史的羅馬瑞吉酒店，以優越服務見稱，曾接待多位王室成員及名人，實力雄厚。為了迎接新時代的來臨，酒店去年更耗資4千萬歐元進行大翻新，非常用心。近日酒店更與中國藝術家孫原及彭禹合作，由即日至4月26日將酒店大堂及宴會廳位置「大變身」。

孫原及彭禹分別出身於北京與黑龍江。二人先後畢業於中央美術學院附屬中學及中央美術學院油畫系，終在2000年開始共同創作，並以創作感官刺激強烈的大型裝置與觀念作品而為人熟悉，曾多次參加威尼斯雙年展等國際大型展覽活動。

是次合作，羅馬瑞吉酒店展示了二人三件作品，包括於《少年，少年（Teenager Teenager）》（2011年）、《我沒有注意到我在做什麼（I Didn’t Notice What I am Doing）》（2012年）和《我要是死了（If I Die）》（2013年）。

孫原及彭禹（官方圖片）

作品數年前曾在中國展出：

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位於宴會廳展出的作品《少年，少年》，孫原及彭禹以幾個頭長巨石、身穿高級服飾且佩戴名貴珠寶的假人，諷刺一眾上流社會人士，每日都以陶醉的樣子沉浸於個人小天地，以為自己高不可攀，實則視野狹隘，腦袋宛如化身了一顆千年巨石。

看更多《少年，少年》：

擺放於大門及走廊位置的幾頭犀牛及三角恐龍雕像，便是作品《我沒有注意到我在做什麼》。二人以外型相似、屬於不同物種的犀牛及三角恐龍，引領大家反思世上每樣事物，於形式、性質、關係上的同與不同。

大型動物走到酒店的《我沒有注意到我在做什麼》：

而位於大堂的裝置《我要是死了》，靈感來自於藝術家的母親。她曾描述自己對死後世界的憧憬，認為自己世後會到達自然和諧的烏托邦。此番說話深深烙印在藝術家的腦海之中，二人終在2013年將幻想中的死後世界演繹成裝置作品。

兩位藝術家以玻璃鋼、矽膠仿真雕塑、鳥類標本等複合元素，製成一個在半空中飛翔、右手提著一圈錦簇花環、左手牽著龐然大魟魚的老婆婆。在老婆婆的跟前，更有一系列奇特的奇鳥異獸，活龍活現地列隊而行，構成夢幻而層次豐富的「死後世界」。

最後，細看《我要是死了》的夢幻世界：

三件作品同時擺放於同一空間之中，讓人有如置身於添布頓的夢幻世界之中。如果大家最近都想我想行開下忘記咗呢個世界的話，羅馬瑞吉酒店的另類展覽相信非常適合你。