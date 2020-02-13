【上流寄生族】奧斯卡最佳導演奉俊昊新造型　墨鏡暗藏血腥暴力？

《上流寄生族》揚威奧斯卡頒獎禮，打開韓國電影新一頁，導演奉俊昊成為大齊家。 這位應屆奧斯卡最佳導演，除了長髮、鬈毛為標記外，臉上那副平實的眼鏡，也是其招牌。 早前，他登上《VANITY FAIR》封面，手持小金人、換上太陽眼鏡，又是另一番味道，有趣的是這眼鏡設計，竟跟《上流寄生族》扯上關係。

奉俊昊的鬈毛四眼形象，戇直中帶點可愛。（IG@theacademy）

「四眼」是奉俊昊重要招牌，而他多次在領獎時刻拿出眼鏡布拭擦獎座，亦成一時佳話，除看得出他真性情外，隨身帶住眼鏡布可見他對眼鏡的細心保護。

奉俊昊臉上的眼鏡，是法國品牌Starck Eyes出品，這是兩大法國設計鬼才合力的結晶，由工業設計師Philippe Strack與光學大師Alain Mikli同共處理，奉俊昊佩戴的是9901系列，外型設計極簡俐落，而細節在於合金框面，當中單一用料並無任何焊接，還經過10道繁複手工切割而成，才能帶來完美流線形態，另一精妙設計是人體工學鉸鏈，除去傳統螺絲釘鉚合結構，受人類肩膊與手臂結構的啟發，令鏡腳變得靈活之餘，且保有鏡腿平均受力，大大提升舒適度。

搞圖看Starck Eyes 9901設計細節：

不過，在《VANITY FAIR》奧斯卡特別號封面專題上，奉俊昊換上一副太陽眼鏡，為其日常平實的風格中，添上點點大師味道，要知道很多大導演，由法國的Jean Luc Godard到香港的王家衛，都愛以墨鏡示人，而奉俊昊所選戴的墨鏡設計概念，跟其得獎作品《上流寄生族》故中所表達的，竟有著同通之處。

奉俊昊登上《VANITY FAIR》奧斯卡特別號封面（VANITY FAIR）

再看奉俊昊新造型：

墨鏡是美國品牌JACQUES MARIE MAGE，品牌走復古路線，將經典設計以當代模式展現，並以歷史、文化、、藝術、電影、音樂為創作概念，一直堅守高品質製作，是近年冒起得很快的高級眼鏡品牌，深得歐美日名人、明星愛戴。

而奉俊昊佩戴的型號Borodino，用上10mm厚的黑和玳瑁兩色板材（Acetate），配合鈦金屬鼻橋，由交由日本職人人手製作，52mm的大尺碼很適合導演闊圓的臉型，這造型確實為他增添不少星味。

JACQUES MARIE MAGE的Borodino墨鏡（JACQUES MARIE MAGE）

再看JACQUES MARIE MAGE的Borodino設計細節和配色：

至於Borodino設計以所有拿破崙戰爭中最大型和最血腥的單日戰鬥Battle of Borodino為靈感，這1812年9月7日的戰役，由法軍與俄軍大戰，兩方共動用了25萬士兵，造成至少7萬人死傷，那份爭勝的暴力與血腥，某程度上跟《上流寄生族》不謀而合，這副Borodino由外到內都跟奉俊昊相襯。

Battle of Borodino是所有拿破崙戰爭中最血腥的戰鬥（Wikipedia）

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