【Thom Browne】聯乘Samsung手機套裝　紅白藍三間摺機就是最潮？

Thom Brown與Samsung聯乘系列終於曝光！這次聯乘一貫Thom Browne設計風格，不論是主打機款Galaxy Z Flip，抑或是Samsung藍芽耳機和智能手錶，均以招牌灰色為主調，並加入經典紅白藍三間，務求將廿一世紀新科技以Thom Browne式典雅重新包裝。

Thom Browne和 Samsung推出聯乘Galaxy Z Flip手機、藍芽耳機及智能手錶。（Samsung）

早在一月底，Thom Browne就在Instagram宣布品牌將和Samsung聯手合作。消息一出，隨即引來不少迴響。日前，聯乘設計和細節終於曝光。這次Thom Browne除將其設計美學帶到Samsung全新機款Galaxy Z Flip之上外，更將推出一系列電子周邊產品，務求將時裝設計融入於新科技。

按圖重溫手機聯乘：

時裝品牌跨足科技電子商品，早已不是新鮮事，特別近年Louis Vuitton、Bottega Veneta、Hermes等大牌紛紛推出Ipod Case、Apple Watch錶帶，就可見tech accessories的新趨勢。而時裝品牌推出聯乘手機，其實早於2006年就有先例。當時Prada和LG合作推出「LG KE850 Prada」機款，買手機附送Prada皮革手機套，甫推出就引來搶購。其後，D&G與Motorola、Giorgio Armani與Samsung都曾推出聯乘手機，不過近年而言，這類手機聯乘已買少見少。

Galaxy Z Flip為Samsung第二部摺屏手機，乍看有如廿年前的「V仔」手機。 （Samsung）

事隔多年，這次Thom Browne與Samsung合作，推出特別版Galaxy Z Flip聯乘機款。Galaxy Z Flip為Samsung旗下第二部摺屏手機，機款採用水平摺疊屏幕，乍看有如廿年前的「V仔」手機。Thom Browne受訪表示，聯乘設計正正要讓大家體驗新科技的同時，回味那些年的經典。的確，這次聯乘設計由Boxset到手機機背，均統一用上品牌的招牌灰色和經典紅白藍三間設計。而在手機介面設計方面，品牌則特意參照上世紀辦公室風格，將「地圖」app icon設計成地球儀，「訊息」icon畫成懷舊打字機，用家打字時更配有打字機噠噠聲，將廿一世紀科技以復古典雅重新包裝。

Thom Browne聯乘Samsung智能手機組合，以灰色基調配招牌紅白藍三間。（Thom Browne）

再看聯乘設計細節：

這次聯乘系列，Thom Browne除參與設計Galaxy Z Flip手機外，亦參與設計了智能手錶 Galaxy Watch Active 2以及無綫藍牙耳機 Galaxy Buds+。兩者貫徹系列設計風格，同樣用上灰色主色、三間設計。而當中較特別的是，智能手錶錶面同樣由Thom Browne主理，錶面上的時間顯示，正正是Thom Browne的親筆筆跡。

點擊看Thom Browne Full Gear配襯聯乘手機造型：

聯乘系列將於2月14日起開始在Samsung和Thom Browne官網上預售，價格有待公佈。不過就連Galaxy Z Flip普通版都要1379美金起跳時，這部Thom Browne聯乘手機叫價過萬港元着實不是夢。