【奧斯卡2020】明星穿的禮服多數還給設計師　這位女星卻全買下來

奧斯卡金像獎頒獎典禮10日登場，又是明星身穿華服爭奇鬥豔的時候。可曾想過，這些華服後來都到哪裡去了？美聯社報導，其實多數禮服最後是還給設計師，作為設計師的「名人穿過禮服系列」而保存，或再出借給其他藝人，只有在少數情況下，因為穿著的明星得獎或女星跟設計師關係特別好，設計師才會決定把辛苦製作的禮服送給明星。至於明星把禮服買下來，則非常罕見。

造型師艾蜜莉．桑傑士為美國多名演員打理造型，她說：「如果設計師對明星說，『噢，你就留著吧，這件是為你量身訂做，本來就是你的』，明星會很開心。不過如果設計師急著把禮服收回來，他們也從來不會客氣。」

▼▼按圖放大，先看看今屆奧斯卡紅地氊上的閃亮禮服▼▼

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名人穿過的禮服 多數會回到設計師手中

許多禮服的「餘生」是在設計師的「名人穿過禮服保存室」度過，或出借給博物館，或再借給藝人參加活動。例如，美國非裔百老匯演員比利波特Billy Porter，在去年奧斯卡頒獎典禮上穿了美國時裝設計師西里亞諾的西裝式魚尾裙禮服，成為奧斯卡史上第一位穿著裙裝上紅毯的男明星，最近比利波特又穿著同一套禮服，登上美國知名兒童節目「芝麻街」。

Oprah Winfrey奧花雲費直接訂做禮服並買下

美國脫口秀女王Oprah Winfrey奧花雲費辦的月刊「Oprah 雜誌」創意總監葛拉斯曼說：「Oprah都訂做禮服並買下，所以她都把禮服留著。」

奧斯卡獎頒獎時間，總落在國際演藝界「頒獎典禮季」的末尾，每一場頒獎典禮後，都會有隨之而來的派對和各種曝光機會，藝人在這些場合穿過的禮服，都不能在奧斯卡獎上重複，也就是說，設計師要為想出新花樣煞費苦心。

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為非裔女星雷碧達尼安高Lupita Nyong'o、梅麗史翠普Meryl Streep打理造型的造型師米凱拉．厄爾蘭格說，有資格穿去參加奧斯卡頒獎典禮的服裝，不是訂製服，就是沒人看過的造型，如何做到沒人看過？通常是把登場過的服裝的輪廓或顏色稍作修改。

厄爾蘭格說：「已經到了頒獎季的末尾，總要量身訂做。這麼多禮服都登場過，在奧斯卡之前，我感覺好像把時尚圈每一件新衣服都看遍了。」

國資深女星格蓮高絲Glenn Close去年以最佳女主角入圍者身分參加奧斯卡頒獎典禮時，穿著委內瑞拉設計師卡羅琳娜・海萊拉的手工刺繡金色禮服（GettyImages）

藝人若得獎 受贈禮服的機率會變大

厄爾蘭格說，每個時裝品牌對贈送禮服的態度不一樣。她說：「有些品牌想把禮服留下來保存，有些品牌決定送給藝人，機率各占一半。不論結果是哪一個，藝人都高興。如果穿著這套禮服的藝人得獎，通常品牌會傾向把禮服送給藝人，因為這套禮服對藝人非常有紀念價值。」

造型師克蘿伊．哈特斯坦說，奧斯卡獎入圍和得獎者不見得能保有禮服，「今晚你穿著華服參加奧斯卡，隔天一大早我就把禮服收回，送到巴黎或某個需要的地方，你就像灰姑娘一樣。除非你很幸運，才能保有禮服」。

這些華服材質高級，又需花費長時間精心縫製，設計師想自己保留，並不讓人意外。不過，雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）2014年以影壇新人之姿拿下奧斯卡最佳女配角時穿著Prada水藍色深V連身裙，英國資深女星格蓮高絲Glenn Close去年以最佳女主角入圍者身分參加奧斯卡頒獎典禮時，穿著委內瑞拉設計師卡羅琳娜・海萊拉的手工刺繡金色禮服，這兩人後來都得以保留精美禮服。

Jennifer Lopez堅持穿「撞衫款」 成就經典一幕

美國流行樂壇天后「翹臀珍」珍妮花露柏絲Jennifer Lopez，一直留著2000年她參加葛萊美獎頒獎典禮時，讓她出盡鋒頭的Versace叢林印花連身裙。

據說當年天后在眾多裙款中，對這襲領口低於肚臍的綠色禮裙情有獨鍾，但造型師出面勸阻，表示已有很多名人穿過這裙款，包括珊卓布拉克、英國辣妹合唱團成員，甚至連設計師Donatella Versace本人在1999年紐約大都會博物館慈善晚宴上也穿過，但天后依然堅持己見，最後成就經典一幕。

Versace後來做了複製品供博物館展示，包括美國洛杉磯葛萊美博物館。Jennifer Lopez去年9月更穿了叢林印花裙的重新演繹版，在米蘭時裝周走秀，為Versace2020春夏時裝秀擔任壓軸嘉賓。現在的版本改為無袖、露腰設計，凸顯出20年後，Jennifer Lopez反而更加火辣性感。

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