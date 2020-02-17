【珠寶小知識】「銀」飾易變色　為何仍是高級品牌愛用的材料？

與鉑金、K金等其他貴金屬飾品相比，大家對銀飾的印象可能不外乎是便宜、易變色等這些不太好的標籤。但儘管如此，幾乎每個人都一定還是會有一兩個銀飾收藏，而且許多高級珠寶品牌，如Hermes、Cartier、Boucheron等，依然都還是會推出銀製的商品。那麼銀到底有什麼特殊魅力，讓在這個充滿貴金屬的珠寶世界中，依然站有很重要的地位呢？

但其實真正的925純銀並不是大家想像中的那麼便宜，如果它再加上高級品牌的品牌價值與設計，那麼價格可能就更高。（ __ drz __／Unsplash）

曾經擁有銀也是財富的象徵，但隨著銀質珠寶的普及和人們消費水平的提高，銀飾幾乎變成了大眾都消費得起的物件。但其實真正的925純銀並不是大家想像中的那麼便宜，如果它再加上高級品牌的品牌價值與設計，那麼價格可能就更高。市場上我們見到最多的銀飾基本都使用925銀，代表著金屬含量，92.5％的銀，7.5％的其他金屬合金。

有些人認為純銀僅適用於耳環，有人則認為它只是白金的廉價替代品。事實上，純銀可用於各種類型的珠寶，可以創造出既美觀又時尚的外觀。在珠寶圈，它的地位卻相對穩定，很多高級珠寶品牌在推出Fine Jewelry的同時，也不更新自己的銀飾商品。

銀質​​也因其特殊的延展性讓現代珠寶設計師也很偏愛這種材質，相較於白金和鉑金的光澤感，純銀雖然沒有那麼閃亮，但卻增添了幾分複古和神秘感。

以愛馬仕的戒指來說，它就很好地考慮到了銀質金屬特性，把自家的H字符、錨鍊等經典元素紛紛融入其中。鏤空的設計使銀的光澤可以自由穿梭在皮膚之間，其中一些款式還刻有條紋或螺旋的紋理，造型更為別緻，要知道想要在柔軟的銀質雕刻出有規律的紋理並不是一件易事，也因為這個精湛的製作工藝，讓此銀飾價值更上一層樓。

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然而隨著時間的推移，所有的銀都會變色，特別是如果不經常穿的話，銀就會更快地失去往日光彩。皮膚上分泌出的油脂在一定程度上可以起到「保護」金屬的作用，這也意味著你不必擔心戴久了戒指會變色。但即使它變得不那麼亮了，我麼也可以通過簡單的方法使其恢復原樣，所以銀易變色的缺點也並不是什麼大問題。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：為什麼易變色的「銀」依然是高級珠寶品牌愛用的材質】