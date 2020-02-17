為New Balance鞋王造勢　最新別冊全面解構M1300JP 35年大小秘密

隨着New Balance「鞋王」M1300 JP3君臨在即，各路潮人早已嚴陣已待，明查暗訪各種門路，以求買到這對5年一度珍品，不過綜合各方意見，得出的結論依然是：「哩對鞋當真好難買到！」
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New Balance 終極旗艦型號 1300JP 公開抽籤！ 經過五年的等待，New Balance 終於為旗艦作品 1300JP 帶來第 6 次復刻，再度將這款劃時代經典，以最高規格帶到大家眼前。元祖 M1300 在 1985 年初登場時就因着嚴謹選料造工和前瞻設計，成為了史上首款定價高於 100 美元的球鞋。而今次復刻除了繼續由日本提案，美國生產，並於各細節部分如縫線針數上都完全依循 1985 年的原版設計外，同時更採用百年皮革大廠 HORWEEN LEATHER COMPANY 出品的絨面皮革，以升級姿態續寫球鞋史的輝煌傳奇。 網上抽籤購買詳情： 由於 1300JP 只作極限量生產，將以網上抽籤形式發售此 5 年一會的最高傑作。活動期間參加者只需登陸抽籤網址，填妥所需個人資料及了解細則後即可參加抽籤。勝出者將於 2 月 26 日當日的稍後時間獲專人發送內含一次性購買連結的訊息通知，貨品發送將跟隨官方送貨細則。 抽籤日期：2020年 2 月 21 日中午 12 時至 2 月 25 日晚上 9 時止 公佈日期︰2020年 2 月 26 日 抽纖網址請留意官方 facebook 公布 #NewBalance #NewBalanceHK #1300JP #NB1300 #MadeInUSA
『ニューバランス 完全BOOK』《New Balance Perfect Book》。（https://www.amazon.co.jp/）
但雖然鞋王屆時勢必全球搶購，難以買到（香港區的抽籤日期為2020年2月21日中午12時至2月25日晚上9時止，New Balance香港官網發售），但第七代目的M1300相關的周邊雜誌品早陸續登場，繼早前《2nd Magazine》四月號「Made in USA 2020」特集以M1300作專題故事外，早兩天《MEN'S EX》雜誌母公司株式会社世界文化社，更打正永久保存版旗號，推出一本名曰『ニューバランス 完全BOOK』《New Balance Perfect Book》的特刊，力求為「鞋王」君臨之前造勢。
New Balance波士頓總部。（Inhabitat）
《New Balance Perfect Book》特刊內容。（amazon.co.jp）
《New Balance Perfect Book》特刊內容。（amazon.co.jp）
《New Balance Perfect Book》特刊可說是對M1300 JP3作了最深入的解構和分析，除深入New Balance波士頓總部，採訪M1300的所有零件和生產過程外，更會從1985年第一代開始，逐代介紹和比較每一對的細節位異同，全面跟進何解1985年，當所有波鞋的售價平均是不過是50美元的時候，首代M1300竟「夠膽死」售賣天價的130美元，也回顧它數十年來的輝煌歷史，揭示其屹立不搖之秘。總之，對於《New Balance Perfect Book》，無論大家下星期搶購到全新M1300 JP3，這本書都一定值得收藏。（1,320円，amazon.co.jp有售）