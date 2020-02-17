為New Balance鞋王造勢　最新別冊全面解構M1300JP 35年大小秘密

隨着New Balance「鞋王」M1300 JP3君臨在即，各路潮人早已嚴陣已待，明查暗訪各種門路，以求買到這對5年一度珍品，不過綜合各方意見，得出的結論依然是：「哩對鞋當真好難買到！」

『ニューバランス 完全BOOK』《New Balance Perfect Book》。（https://www.amazon.co.jp/）

但雖然鞋王屆時勢必全球搶購，難以買到（香港區的抽籤日期為2020年2月21日中午12時至2月25日晚上9時止，New Balance香港官網發售），但第七代目的M1300相關的周邊雜誌品早陸續登場，繼早前《2nd Magazine》四月號「Made in USA 2020」特集以M1300作專題故事外，早兩天《MEN'S EX》雜誌母公司株式会社世界文化社，更打正永久保存版旗號，推出一本名曰『ニューバランス 完全BOOK』《New Balance Perfect Book》的特刊，力求為「鞋王」君臨之前造勢。

New Balance波士頓總部。（Inhabitat）

《New Balance Perfect Book》特刊內容。（amazon.co.jp）

《New Balance Perfect Book》特刊內容。（amazon.co.jp）

《New Balance Perfect Book》特刊可說是對M1300 JP3作了最深入的解構和分析，除深入New Balance波士頓總部，採訪M1300的所有零件和生產過程外，更會從1985年第一代開始，逐代介紹和比較每一對的細節位異同，全面跟進何解1985年，當所有波鞋的售價平均是不過是50美元的時候，首代M1300竟「夠膽死」售賣天價的130美元，也回顧它數十年來的輝煌歷史，揭示其屹立不搖之秘。總之，對於《New Balance Perfect Book》，無論大家下星期搶購到全新M1300 JP3，這本書都一定值得收藏。（1,320円，amazon.co.jp有售）